Wir haben mal die Dinge zusammengefasst, die in Pornos Normalität sind aber in der wirklichen Welt einfach nicht so funktionieren:

1. Jede/r hat immer einen Orgasmus

In Pornos kommt jeder Mann und jede Frau zu jeder Zeit zum Orgasmus. Das geht leider nicht so einfach in Realität, also bitte macht euch da keinen unnötigen Druck.

2. Niemand verwendet Kondome

Always be safe – Wenn du nicht in einer festen Beziehung bist, solltest du immer mit Kondom verhüten. Nur so schützt du dich vor sexuell übetragbaren Krankheiten!

3. Alle Frauen stöhnen wie verrückt

Man muss als Frau beim Sex nicht wie am Spieß schreien…

4. Fast alle Männer sind beschnitten

Der Großteil der Männer in Pornos ist beschnitten, das vermittelt auch irgendwie ein falsches Bild wie Penisse eben tatsächlich aussehen (können).

5. Sex dauert unfassbar lange

Mal ehrlich, für solche Exzesse hätten wir nicht mal die nötige Zeit! Und angenehm ist das nach 2 Stunden sicher auch nicht mehr…

6. Alle sind zu jeder Zeit perfekt rasiert

Alle sind immer gepflegt, perfekt rasiert und toll geschminkt. Tatsache ist, im realen Leben haben wir oft Sex mit stoppeligen Beinen und Chips-Krümel in den fettigen Haaren und das ist gut so!

7. Ihre Periode haben Porno-Darstellerinnen scheinbar nie

Ja einmal im Monat haben wir unsere Tage und Sex ist auch in dieser Zeit möglich – Surprise…

8. Niemand hat mehr Blümchensex

Action muss sein, aber irgenwann ist es auch zu viel. Ab und zu wollen wir doch einfach nur stinklangweiligen Blümchensex, doch in Pornos gibt’s sowas scheinbar nicht.

9. Alle stehen auf Dreier

Ob Mann oder Frau, sie alle stehen irgendwie auf beide Geschlechter. Denn ein Dreier wird in Pornos einfach nie abgelehnt. Die Gefühle, Beziehungen und Dramen die ein solches Liebesgespann im echten Leben auslösen kann, existieren in Pornos eben nicht.

10. Jeder hat immer Lust auf Sex

Man muss nicht immer super geil sein. Mal mit dem Freund nur auf der Couch gammeln ist auch okay!

