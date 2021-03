Bevor wir den Löffel abgeben, wollen wir noch jede Menge Spaß haben. Und was macht mehr Spaß als Sex. Und dabei gibt es viele Orte, die unser Schäferstündchen unvergesslich werden lassen.

Hier sind 10 spannende Alternativen zum Bett, die du unbedingt mal ausprobieren solltest.

1. Sex in der Arbeit

Es geht doch nichts über eine ausgewogene Work-Life-Balance. Und ganz gewiss treibt es dir jedes Mal ein Grinsen oder die Schamesröte ins Gesicht, wenn du am Tatort vorbeigehst.

2. Am Strand

Ein viel gepriesener Ort der doch seine Tücken hat. Zum Beispiel, dass der Sand überall ist und sich durch die körperliche Reibung nicht gut auf der Haut und schon gar nicht auf Geschlechtsteilen macht. Gefinkelte Paare beugen dem mit einer Liebesdecke vor, die vor dem gröbsten schützt.

3. Am Balkon

Gerade in Lockdown Zeiten ein gutes Mittel um deinem Sexleben ein gewisses Holiday-Feeling zu vermitteln.

4. Am Küchentisch

Nichts ist doch schärfer als mit einer Handbewegung sämtliche Platzdeckchen und Zeitschriften auf den Boden zu fegen, nur um darauf wilden Sex zu haben. Und so ein Tisch bietet eine große Auswahl an Stellungen, die im Bett so niemals möglich wären.

5. Im Sommerregen

Für verliebte gibt es kein mieses Wetter. Und was ist hotter als ein wolkenbruchartiger Sommerregen. Sich in den Wasserfluten leidenschaftlich zu Küssen, die nassen Klamotten vom Leib zu reißen und der besondere Kick dabei erwischt zu werden.

6. Auf der Waschmaschine

Natürlich im Schleudergang. Lautes stöhnen inklusive. PS: ein Handtuch beugt kaltem Popo vor.

7. In der Umkleide

So ein neuer Fummel kann schon echt antörnen. Und nichts ist doch spannender als erwischt zu werden. Und danach begleitet er dich bestimmt viel lieber zum Shopping-Ausflug.

8. Sex im Zelt

Hach, damals am Festival. Wenn bei dir hier keine Erinnerungen aufkommen, wird es Zeit. So ein heißes Stelldichein im Zelt ist ein unvergessliches Abenteuer. Allerdings, nur wenn keine Kinder neben dir campen.

9. Unter der Dusche

So schafft ihr zwei Fliegen mit einer Klappe. Du und dein Schatz können morgens Duschen und Spaß haben. Allein der warme Wasserstrahl auf der Haut hat etwas Elektrisierendes.

10. Sex im Auto

Eine wilde Fahrt oder eine kurze Spritztour gefällig? Sex im Auto ist schon mega heiß und Achtung Strafbar: Wenn du dich zum Beispiel auf einem öffentlichen Parkplatz erwischen lässt. Viel heißer und weniger Gefahr erwischt zu werden ist Sex in Autowaschanlagen: Natürlich nicht die Expressnummer, sondern das ausgedehnte Waschprogramm.