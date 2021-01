Schlimm genug, dass das Netz voll mit Artikeln darüber ist “was Frauen beim Sex falsch machen”. Als würden die Herren der Schöpfung sich keine Patzer erlauben. Dabei sind wir wohl nur zu höflich euch diese mitzuteilen. Bei unseren Mädelsabenden fahren wir dann schon härter mit euch ins Gericht. Also Jungs: hier sind unsere 16 häufigsten Sex-Beschwerden und ein paar wertvolle Tipps, was ihr dagegen tun könnt.

Das sind die Top 16 der männlichen Sex-Patzer.

1. Wir stehen nur auf Blümchensex

Dass wir Frauen nur auf Kuschelsex stehen ist absoluter Blödsinn. Natürlich haben wir nichts gegen zärtliche, Berührungen und schmachtende Blicke. Aber wir wollen bitte gerne einfach mal „genommen“ werden. Fickt uns bitte einfach mal am Küchentisch oder auf der Motorhaube.

2. Wilder Sex heißt nicht an unseren Haaren ziehen

Apropos Blümchensex. Wenn wir schon beim leidenschaftlichen, wilden Sex sind, dann heißt, dass nicht, das wir uns am nächsten Tag eine Perücke besorgen wollen. Bitte nicht an unseren Haaren reißen. Wir sind keine Dressurpferde, die von euch zugeritten werden müssen.

3. Gutes Vorspiel heißt nicht stundenlanges Küssen

Unter einem Vorspiel verstehen wir nicht Kuschelrock bei Kerzenlicht und stundenlanges Küssen. Am besten kommen wir in Stimmung, wenn ihr uns zum Lachen bringt.

4. Ohne Fragen an die Hintertür

Ab ans Hintertürchen ohne zu fragen? Sorry aber für unseren Popo braucht ihr bitte eine extra Einladung. Da möchte Frau in vielerlei Hinsicht vorbereitet sein.

5. Unseren Kopf beim Blasen herunterdrücken

Eigentlich ein altbekannter Klassiker, passiert aber immer noch. Sowas finden wir absolut respektlos. Und ihr setzt euch auch der Gefahr aus, dass wir euer bestes Stück mit unserer halb verdauten Nahrung verzieren.

6. Ungewaschen einen Blow-Job haben wollen

Und, wenn wir schon beim Blasen sind. Dann bitte den Penis auch vorher schön reinigen. Selbst bei einer überraschenden Nummer sollte die Zeit dafür sein schnell damit zum Waschbecken zu gehen und Wasser drüber laufen zu lassen.

7. Das Ejakulat einfach ungefragt abspritzen

Bitte stimmt vorher mit uns ab wo euer Ejakulat landen soll. Ein Überraschungsshot ist nicht immer von Erfolg gekrönt. Sowas kann auch schwer in Auge gehen. Und wenn wir Brust, Bauch oder Po als gemeinsames Ziel entscheiden, reicht uns doch bitte ein Tuch. Soviel Gentleman muss sein.

8. Kondom und benutzte Taschentücher liegen lassen

Sowas einfach am Boden liegenzulassen ist einfach eine grausliche Unart. Punkt!

9. Planlos am Kitzler herumfummeln

Ganz richtig. Die wenigsten von uns kommen allein durch vaginalen Sex zum Orgasmus. Unsere Klitoris braucht also eine extra Zuwendung. Aber bitte etwas recherchieren Jungs. Daneben rumfummeln, weil man sie nicht findet oder unpassend beim Vögeln darauf fassen geht gar nicht.

10. Lecken heißt nicht nur lecken

Lecken bedeutet nicht einfach nur rein mit der Zunge. Unsere Sexualität funktioniert komplexer. Wir sind kein D-Zug und auch keine Bratpfanne die geschrubbt werden muss. Toll ist es, wenn ihr langsam das Tempo und die Kraft der oralen Zuwendung erhöht. Also eine Variation aus kurzen züngeln und langem Schlecken. Und später dann kleine, schnelle Stöße gegen die Klitoris und ihr könnt euch eurer Sache sicher sein.

11. Unsere Nippel sind keine erogene Zone

Nope Nippel lecken finden wir nicht geil. Das ist ganz klar ein Fall, den uns die Pornoindustrie eingebrockt hat. Bitte denkt nicht, dass echte Frauen auf das stehen, was Pornodarstellerinnen euch vorspielen.

12. Zehen lecken

Traurig, dass wir das sagen müssen. Aber Zehen lecken, oder gar zu lutschen finden wir nicht gut.

13. Einfach nur drauflos rammeln

Bitte beim Stoßen nicht nur auf Presslufthammer machen. Wir wollen schon auch etwas Abwechslung. Und wenn wir sagen: hör nicht auf, dann heißt das nicht mach schneller, sondern mach bitte genauso weiter wie bisher. Ach ja und wenn es grade geil wird nicht plötzlich stoppen und die Stellung wechseln.

14. Wir wollen eure müden Krieger nicht mit dem Mund aufblasen

Es ist kein Drama, dass er euch zwischendurch mal zusammenfällt. Nur leider gibt es dann jene Herren die glauben, dass wir ihn dann wieder mit unserem Mund aufblasen sollen. Aber ein letschertes Würstel nehmen wir nicht in den Mund.

15. Socken anlassen

Wir hatten sie wohl alle mal. Jene Typen die Meister darin sind sich in einer Sekunde die Kleider vom Leib zu reißen. Die Socken lassen sie aber an. Sorry soviel Zeit muss sein.

16. Unsere Dessous-Wäsche ignorieren

Wenn wir uns schon in heiße Wäsche schmeißen, dann beachtet diese auch bitteschön. Die war ganz schön teuer und ist ein Gefallen von uns an euch. Und Wäsche zu zerreißen ist weder geil noch animalisch.