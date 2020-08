Egal ob man Stress abbauen, sich zwischendurch seinem Partner näher fühlen oder einfach nur seiner Lust nachgehen möchte: Ein Quickie zwischendurch ist großartig.

Und das sind die fünf besten Stellungen für den spontanen Sex:

1. Doggy-Style im Stehen

Egal wo ihr gerade seid, für diese Stellung müsst ihr euch nicht einmal ganz ausziehen. Ein Partner beugt seinen Oberkörper im 90 Grad-Winkel nach vorne und stützt sich mit den Armen an einer Wand ab. Der andere Partner dringt von hinten ein. Zusätzlich kann er auch mit den Fingern arbeiten. Und danach heißt’s Hose hoch und weitermachen wie bisher 😉

2. Sitzend auf dem Tisch

Ihr esst gerade zu Mittag und könnt euch nicht mehr zusammenreißen? Macht es doch einfach auf dem Tisch. Aber Vorsicht! Das Geschirr sollte am besten zuerst abgeräumt werden, denn sonst gibt es einen Scherbenhaufen. Der Quickie am Tisch funktioniert am besten, wenn sie sich auf die Tischplatte setzt und ihr Partner im Stehen in sie eindringt.

3. Feuchter Quickie

Gerade im Sommer ist es angenehm, im kühlen Nass zu planschen. Egal ob im eigenen Pool oder im Meer bei einem abgelegenen Strand. Spontaner Sex im Wasser ist einfach nur hot. Außerdem ist die Stellung dabei perfekt für schnelle Höhepunkte. Sie schlingt beide Beine um seinen Schoß und er steht aufrecht im Wasser und hält ihren Hintern fest.

4. Quickie im Liegen

Auch im Liegen kann es schnell gehen. Für die Frau ist die Reiterstellung wohl genau die Position, die sie am besten zum Höhepunkt bringt. Einfach mal den Partner sanft nach hinten stoßen und zur Sache kommen. Have fun 😉