Manchmal ist einfach Flaute zwischen den Laken. Egal wie attraktiv man seinen Partner findet, irgendwie kommt nicht die richtige Stimmung für Sex auf.

Zum Glück gibt es einige simple Dinge, die deine Lust auf Sex wieder steigern können:

1. Die richtige Ernährung

Wissenschaftlich belegt ist es zwar nicht, aber Gerüchten zufolge sollen sich bestimmte Früchte, Gemüsesorten und Gewürze positiv auf unsere Libido auswirken. Ganz nach dem Motto “Hilft’s nicht, schadet’s nicht” können wir also darauf achten, dass vermehrt Brombeeren, Wassermelonen, Bananen, Avocados und Feigen auf unserem Teller landen. Aber auch Nüsse, Broccoli und Gemüse wie Ingwer, Safran oder Nelken sollen potenzielle Lust-Booster sein.

2. Weniger Stress, mehr Sex

Ja, das ist wohl leichter gesagt als getan. Der Alltag kann schon mal ganz schön stressig sein. Wenn die täglichen To-Dos Überhand nehmen, ist die Lust darauf, irgendwo anders Hand anzulegen, oftmals verflogen. Dauerbelastung ist nun mal alles andere als sexy. Denn wenn der Körper zu sehr damit beschäftigt ist, Stresshormone zu bilden, leidet die Bildung anderer Hormone wie etwa der Sexualhormone. Wer also im Bett wieder einen Gang hinauffahren möchte, sollte im Alltag einen Gang runterfahren. Sich ein bisschen Zeit für sich zu nehmen, einen kleinen Spaziergang zwischendurch zu machen oder auch nur eine halbe Stunde Sport, können Wunder bewirken.

3. Ein Nickerchen machen

Zu müde für Sex? Wer kennt das nicht? Gesunder und ausreichender Schlaf kann da Abhilfe schaffen. Das ist natürlich nicht immer so leicht zu bewerkstelligen. Wer einen kurzen Energie-Boost für die Libido möchte, kann aber auch einfach tagsüber ein kleinen Nickerchen machen. Und wer zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen möchte, nimmt seinen Partner gleich mit zum Power-Nap.

4. Dirty Talk vor dem Sex

Ihr seid beide gerade nicht wirklich in Stimmung aber würdet trotzdem gerne wieder intim miteinander werden? Springt über euren Schatten und fängt an euch kleine Unanständigkeiten zuzuflüstern. Dirty-Talk kann die Lust nämlich ganz schnell in die Höhe springen lassen.

5. Frische Bettwäsche

Ja, nicht nur sexy Unterwäsche kann die Lust auf Sex steigern, auch die richtige Bettwäsche. Denn sind die Laken bereits durchgelegen und etwas angeschwitzt, möchte man sich nicht gerade darin wälzen. Also, Bett frisch beziehen und los geht’s 😉