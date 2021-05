Sex ist wohl eine der schönsten Nebensachen der Welt. Doch es gibt ein paar Dinge, die jede Frau vor dem Geschlechtsverkehr beachten sollte. Denn sonst macht Sex einfach nur halb soviel Spaß.

Diese fünf Dinge sollte jeder vor dem Sex machen:

1. Hygiene ist wichtig

Hygiene ist immer wichtig. Natürlich auch dann, wenn man vorhat, sich mit seinem Partner etwas Spaß im Bett zu gönnen. Sich vorher zu waschen und ein bisschen Deo zu benutzen kann da natürlich nicht schaden. Das ist dann nicht nur für deinen Partner angenehmer, sondern auch du fühlst dich gleich sexy und bist viel selbstbewusster. Außerdem wünschst du dir ja auch von deinem Gegenüber, dass er gepflegt und sauber ist.

2. Klo gehen vor dem Sex

Mit einer vollen Blase Sex haben? Das macht wirklich keinen Spaß, denn bei manchen Stellungen drückt sein Körper auf deine Blase und du kannst nur noch an einen schnellen Klogang denken. Außerdem verstärkt sich das Gefühl meistens beim Geschlechtsverkehr und du kannst die gemeinsame Zeit im Bett gar nicht mehr richtig genießen. Lieber vorher noch schnell aufs Klo gehen, anstatt sich dann während dem Sex zu ärgern.

3. Bewegung erregt

Einige Studien haben ergeben, dass etwas Bewegung die Lust steigern kann. Geht also vielleicht vor dem Sex eine kleine Runde spazieren oder macht ein Workout. Denn die Durchblutung deines Körpers wird dadurch angeregt und deine Sinne werden beim Sex umso besser stimuliert. Außerdem schüttest du auch beim Sport massenhaft Hormone aus, die sich positiv auf dein Sexleben auswirken können. Natürlich planen wir einen Quickie nicht immer ein und es kann schon mal spontan heiß hergehen. Deshalb solltest du einfach generell mehr Bewegung in dein Leben bringen. Dein Sexleben wird es dir danken!

4. Do’s and Dont’s vor dem Sex klären

Diese Regel gilt immer: egal ob mit dem Partner oder einem One-Night-Stand. Was du gerne machst und was für dich ein absolutes No-Go ist, muss dein Gegenüber wissen. Auch wenn du schon lange in einer Beziehung bist und dein Partner dich schon in- und auswendig kennt, sind solche Gespräche vor dem Sex wichtig. Vielleicht gibt es eine Stellung, die du schon immer ausprobieren wolltest oder dein Gegenüber will es mal mit ein paar Spielzeugen probieren? Wenn man im Vorfeld darüber redet, kann man währenddessen einfach nur genießen und muss nicht mehr darüber nachdenken.

5. Die 6-Minuten-Regel

Für richtig heißen Sex und unglaubliche Orgasmen solltet ihr auch im Vorfeld die 6-Minuten-Regel beachten. Eine Studie hat ergeben, dass Frauen mindestens ein 6-minütiges Vorspiel benötigen, um richtig erregt zu sein und damit sie sich bereit für den Geschlechtsverkehr fühlen. Vernachlässigt diesen wichtigen Punkt nicht, denn er kann noch mehr Freude in euer Bett bringen. Natürlich muss das Vorspiel nicht immer gemacht werden: Bei einem heißen Quickie, bei dem ihr euch gegenseitig schnell die Kleider vom Leib reißt, könnt ihr ruhig darauf verzichten.