Das Leben ist viel zu kurz für schlechten Sex. Und wie wir wissen, macht Übung den Meister. Damit man also weiß, was einem gefällt und was guter Sex für einen selbst bedeutet, sollte man viele Experimente im Bett wagen.

Diese 5 Dinge sollten wir am besten noch in unseren 20ern ausprobieren:

1. Sex im Wasser

Es liegt auf der Hand, gerade im Sommer: Sex im Wasser, egal ob im Meer, im See, im Whirlpool oder in der Badewanne, ist immer ziemlich heiß. Die Herausforderung dabei ist es, dass ihr auch eine Stellung findet, bei der keiner untergeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Außerdem ist es wichtig euren Rhythmus aneinander anzupassen. Dabei könnt ihr die Leichtigkeit des Wassers und somit auch euren Partner umso besser spüren. Und wenn euch der nasse Sex nicht gefällt, wisst ihr es beim nächsten Strandurlaub zumindest und müsst euch nicht unnötig in die Wellen schmeißen.

2. Helikopter oder Hot Dog

Wer jung und gelenkig ist sowie einen Sinn für Humor hat, sollte unbedingt ein paar kuriose Sex-Stellungen ausprobieren. Zum Beispiel: Er liegt auf dem Rücken, sie sitzt mit dem Gesicht zu ihm gewandt auf ihm und hat die Beine dabei in der Höhe. Nun versucht er sie zu drehen. Viel Spaß beim Versuchen 😉

Eine andere Position, die einen Versuch wert ist, hört auf den Namen Hot Dog: Die Frau liegt wie in der Missionarsstellung, streckt die Beine aber nach oben. Er fasst sie bei den Unterschenkeln und schiebt diese in Richtung ihres Körpers.

3. Sex-Marathon

Ihr habt wenig Verpflichtungen und könnt den ganzen Tag im Bett verbringen? Ideale Voraussetzungen, um seine eigenen sexuellen Vorlieben und die seines Partners besser kennenzulernen. Veranstaltet einen Sex-Marathon und zählt mit, wie viele Male ihr hinbekommt, bevor ihr komplett erschöpft seid. Szenen-Wechsel vom Bett ins Bad oder in die Küche ist dabei natürlich erlaubt.

4. Soft-SM

Nicht jeder muss sein persönliches “50 Shades of Grey” erleben. Soft-Sadomaso-Spielchen sollte man aber unbedingt einmal ausprobieren. Fesselspiele, Kerzenwachs oder das ein oder andere feste Zupacken: Entweder es gefällt einem oder nicht. Je früher man das herausfindet, desto erfüllter ist auch das Sexleben.

5. Analverkehr

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Viele Frauen haben Angst davor, einmal Analverkehr auszuprobieren. Wer aber die Möglichkeit hat, das Ganze mit einem einfühlsamen Partner zu versuchen, sollte sich unbedingt einmal drüber trauen. Denn es kann dem Sexleben einen ganz schönen Stoß geben 😉