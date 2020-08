Pornos sind toll, vor allem dann, wenn sie Frauen nicht einfach nur als Objekt darstellen. Aber nicht jeder Mensch wird auf gleiche Weise erregt. Für manche können richtig heiße Bücher die Lust auf Sex viel besser entfachen.

Wir haben hier 5 erotische Bücher für euch, die ihr unbedingt lesen müsst:

1. “Sehnsüchtig Verfallen”

Maron Noir ist Studentin und arbeitet als Luxus-Escortdame in Marseille. Normalerweise behält sie mit Kunden immer die Oberhand, bis plötzlich Gideon Chevalier vorbeikommt. Es kommt zu erotischen Machtspielchen und einem lustvollen Lesespaß. Das Buch von D.C Odesza ist die perfekte Mischung aus Sex und Story.

2. “Mach Mich Scharf”

Wer eine erotische Pause braucht oder eine kleine Lesestunde mit seinem Partner einlegen möchte, sollte unbedingt zu dieser Sammlung von zehn lustvollen Kurzgeschichten der Autorin Lucy Palmer greifen. Die Reise führt in ein SM-Studio, auf eine Dachterrasse und erzählt von Sex mit dem Chef, einem Vampir oder einem Dämon.

3. “Vögelfrei”

Eine Frau erwischt ihren Mann beim Fremdgehen. Daraufhin bekommt sie für ein Jahr einen “Frei-Vögel-Schein”. Sie darf sich nach Lust und Laune sexuell austoben. Der Roman von Sophie Andresky überzeugt mit erotischer Sprache und einem überraschenden Ende.

4. “Lola”

Lola sucht in Paris nach Sex und findet ihn. Für Frauen wie Lola gibt es keinen Platz in der feinen französischen Gesellschaft und dafür rächt sie sich. Ob Schuster, Geschäftsführer oder Kritiker, sie bekommt alle. Und sie erniedrigt alle. Feminismus und Erotik gehen im ersten Roman von Julie Estève Hand in Hand.

5. “Flirting With Disaster”

Hyacinth ist Lehrerin. Als sie ihren neuen Job antritt, sitzt ausgerechnet der Typ, dem sie in der Woche zuvor beim Bodypainting nähergekommen ist. Dabei kam er ihr gar nicht wie ein Schüler vor. Doch nun ist klar, die Verbindung muss schnell gelöst werden. So einfach ist das aber nicht. Das Buch von Annie Kelly reißt einen sofort mit und spart auch nicht mit Erotik.