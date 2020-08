Sex ist das schönste überhaupt. Wer aber schon lange in einer Beziehung ist, verfällt oftmals in eine Routine. Dabei gibt es so viele Sex-Positionen, die man mit seiner Partnerin ausprobieren kann.

Wir haben hier für euch fünf Sex-Positionen für lesbische Paare, die ihr unbedingt einmal ausprobieren solltet:

1. Die liegende 69

Die klassische 69 kennen wir doch alle. Wer nicht gerne das Gewicht seines Partners über einem hat, kann die liegende 69 ausprobieren. Die geht genauso wie das Original, nur legen sich beide Partnerinnen dabei auf die Seite. Das hilft übrigens auch bei der Ausdauer 😉

2. Auf allen Vieren

Damit ist aber nicht Doggy-Style gemeint. Eine Partnerin kniet sich auf alle vier, während die andere sie von hinten oral befriedigt. Das gibt euch einen anderen Winkel, der auch leichten Zugang zum Hinterteil bietet. Der einfache Trick bietet ganz neue Perspektiven.

3. Umgekehrtes Queening

Queening oder Facesitting ist der Klassiker. Dreht man das Ganze aber um, hat man schon wieder eine ganz neue, scharfe Erfahrung. Deine Partnerin liegt dabei auf dem Rücken, du setzt dich mit dem Hintern in Richtung ihrer Nase über sie. Dadurch fühlt sich der Oralverkehr wieder ganz anders an.

4. Löffelchen

Für alle, die es ein bisschen ruhige angehen wollen, ist die Löffelchen-Stellung perfekt. Dabei liegt die Partnerin hinter dir und eure Körper verbinden sich wie zwei verschmolzene Löffel. Die Schmuse-Stellung kann man besonders gut an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Wer nicht nur mit den Händen spielen will, kann auch einen Strap-On oder Sextoys verwenden.

5. Oral am Sessel

Traut euch mal aus dem Schlafzimmer raus und bringt euer Liebesspiel an unterschiedliche Orte, wie beispielsweise die Küche oder das Wohnzimmer. Setzt euch auf einen Sessel und lasst euch von eurer Partnerin dabei oral befriedigen. Durch den Winkel kann sie euch die Extra-Portion Vergnügen bescheren.