Hast du dich schon einmal dabei erwischt, wie du beim Sex an jemand anderes gedacht hast, und hast seitdem ein schlechtes Gewissen? Keine Panik!

Denn wir zeigen dir, warum es manchmal in Ordnung sein kann, beim Sex jemand anderes im Kopf zu haben.

1. Wenn du keinen Orgasmus bekommst

Orgasmus ist ein wichtiges Thema beim Sex. Und wenn dein Partner deine richtigen Stellen nicht so wirklich befriedigen kann, ist es dein Recht, deine sexuellen Fantasien in Gedanken auszuleben. Mit wem du es in deinen Träumen, dann so richtig krachen lässt, ist egal. Hauptsache du kommst am Ende des Tages auch auf deine Kosten. Und, wenn dein Gegenüber dann voller Stolz befriedigende Töne von dir zu hören bekommt, ist auch sein Ego wieder gestärkt.

2. Ihr steht auf Rollenspiele

Zu Beginn einer Beziehung ist der Sex immer sehr spannend und aufregend. Denn man entdeckt alle sexuellen Facetten und Vorlieben seines Partners. Mit der Zeit schleicht sich allerdings häufig die tägliche Routine ins Bett und der Sex wird langweilig. Um wieder Pep und Schwung ins Bett zu bekommen, probieren viele Paare Rollenspiele aus. Möchtest du mit deinem Partner also auch sexuell neue Ufer erkunden, kann es beim Rollenspiel Teil des Prozesses sein, an jemand anderes zu denken. Allerdings ist der Charakter nur fiktiv und somit ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn du beim Sex nicht direkt an deinen Partner denkst.

3. Du kennst ihn nicht wirklich

Wir kennen es alle: Nach einer langen Partynacht und einigen Drinks landet man schlussendlich nicht im eigenen Bett. Dabei passiert es oft, dass man zwar über die Eckdaten der anderen Person Beschied weiß, jedoch ansonsten noch komplett im Dunkeln tappt. Allerdings ist es gerade beim Sex wichtig, den anderen Menschen näher zu kennen, um ihn auch gut genug befriedigen zu können. Wenn ihr also bisher lediglich über das Wetter und Alkohol gesprochen habt, verwundert es nicht, dass dein One-Night-Stand nicht weiß, was du im Bett so magst. Und bevor die heiße Nacht vollkommen erlischt, profitieren vermutlich alle Anwesenden davon, wenn du deinen Sex einfach in Gedanken fortsetzt.

4. Wenn ihr ehrlich zueinander seid

Keiner hat gesagt, dass du dein Gegenüber beim Sex immer heimlich betrügen musst. Gerade in festen Beziehungen ist es nur fair, wenn du deinem Partner über deine geheimen Träumereien informierst. Denn nur wenn du ihm gegenüber offen und ehrlich deine Wünsche äußerst, wirst du herausfinden, wie er darüber denkt. Vielleicht ist es für den anderen sogar okay, wenn ihr beide im Bett ab und zu an jemand anderen denkt. Ganz nach dem Motto: “Probieren geht über studieren”, könnt ihr auf diese Weise auch gleichzeitig euren sexuellen Horizont erweitern.

5. Shawn Mendes

Müssen wir mehr sagen? Denn der Name alleine sollte eigentlich schon alles erklären. Von Shawn Mendes zu träumen, ist ja letztlich keine Straftat. Wenn dir der heiße Kanadier also auch schon einmal während dem Sex durch den Kopf ging, brauchst du dich auf keinen Fall zu schämen. Im Gegenteil, solange es in deinem Kopf bleibt und du deinem Partner im Bett nicht erzählst, dass du ihn gedanklich gerade gegen Shawn Mendes eintauschst, spricht nichts dagegen. Jeder von uns hat schließlich diesen einen Celebrity Crush, der uns auch beim Sex, einfach nicht aus dem Kopf gehen will.

