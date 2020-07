Analsex kann etwas unheimlich schönes und erregendes sein. Auch wenn es lange ein Tabu-Thema war, sollte es jeder zumindest einmal ausprobiert haben.

Gerade vor dem ersten Mal bedarf es vielleicht ein wenig Vorbereitung, damit man sich auch sicher fühlt. Wir haben hier 5 Tipps, wie du dich am besten vorbereitest:

1. Sprecht darüber

Bevor du überhaupt irgendetwas machst, solltest du mit deinem Partner darüber reden. Immerhin müsst ihr beide gut harmonieren und aufeinander hören, damit der Analsex auch wirklich für beide so richtig scharf ist. Wichtig ist vor allem, dass ihr eure Grenzen abklärt und euch wohl damit fühlt, diese neue Stellung gemeinsam zu erkunden.

2. Lernt euren After kennen

Wer wirklich guten Sex haben möchte, sollte seinen Körper in- und auswendig kennen. Das gilt auch für den After. Bevor ihr das erste Mal Analsex habt, lernt also eure Schließmuskel kennen. Es gibt nämlich zwei davon, den Äußeren und den Inneren, der dafür da ist, dass der Enddarm zum Beispiel im Schlaf verschlossen bleibt. Er ist ringförmig und besteht aus glatter Muskulatur. Im Gegensatz zum Äußeren lässt er sich nicht willentlich steuern. Deswegen wird er gerne umgarnt, bevor er sich öffnet. Deswegen solltest du dich selbst, aber auch dein Partner langsam herantasten. Am besten, ihr baut euren After schon vor eurem ersten Analsex in euer Liebesspiel ein. Versucht mit dem Finger Druck auszuüben und schließlich ganz einzudringen. Aber nichts überstürzen, immerhin fällt man nicht gleich mit der (Hinter)-Tür ins Haus.

3. Geh’ auf’s Klo

Dieser Punkt ist wohl selbsterklärend. Auch, wenn man sich beim Analsex gar nicht so viele Gedankten über Kot machen muss. Der letzte Darmabschnitt vor dem Anus ist der Enddarm, der etwa 20 Zentimeter lang ist. Hier gelangt Stuhl jedoch nur kurz vor der Entleerung überhaupt hin. Dennoch: Um auf Nummer Sicher zu gehen, geh’ auf’s Klo. Dann kannst du dich beim Sex richtig entspannen.

4. Achte auf die Hygiene

Sex ist schmutzig und das soll auch so sein. Damit sich aber beide Partner wohlfühlen, sollte zumindest auf die grundlegende Hygiene geachtet werden. Grundsätzlich ist es ausreichend, vor dem Sex kurz zu duschen und die Region um den Anus zu reinigen. Hast du trotzdem noch Angst, dass Kotspuren auf dem Penis bleiben, kann auf eine Analdusche zurückgreifen. Diese reinigt schonend das sogenannte “Innere des Anus”.

5. Entspann dich und verwende Gleitgel

Der wichtigste Punkt ist wohl, dass du dich entspannst und deinem Partner komplett vertraust. Gleitgel ist dennoch essenziell. Denn während die Vagina im erregten Zustand feucht wird, ist das beim After nicht der Fall. Also: Gleitgel her, je mehr, desto besser 🙂