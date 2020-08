Sexperten wissen: Das Vorspiel ist mindestens genauso wichtig wie der eigentliche Geschlechtsverkehr, und zwar für alle Geschlechter.

Ein gutes Vorspiel kann den Sex erst so richtig scharf machen, vorausgesetzt, man weiß, was man tut. Spoiler Alert: Das Vorspiel muss nicht immer erst im Schlafzimmer beginnen:

1. Heiße Nachrichten

Ihr müsst nicht erst damit anfangen, euch gegenseitig heiß zu machen, wenn ihr euch persönlich seht. Ihr seht euch erst am Abend, aber du kannst es kaum erwarten, ihm die Kleider vom Leib zu reißen? Schreib ihm das in einer heißen Nachricht. Sexting ist eine fantasievolle Form des Vorspiels und kann euch nicht nur den Tag, sondern auch später den Sex versüßen.

2. Provokation in der Öffentlichkeit

Ihr seid gerade in einer Bar oder einem Restaurant und würdet am liebsten über euch herfallen? Bevor ihr aber die Rechnung bestellt und nach Hause fahrt, spielt ein bisschen mit dieser Situation. Immerhin gibt es nichts, was unsere Lust so überkochen lässt, wie das Verlangen nach etwas, das man gerade nicht haben kann. Flüstert euch gegenseitig ins Ohr, was ihr später miteinander aufführen wollt oder küsst euch zärtlich und knabbert am Nacken des anderen.

3. Heiße Küchen-Action

Ihr habt Hunger und Luft auf Sex? Kombiniert das Ganze doch, indem ihr einfach nackt oder in sexy Kleidung miteinander kocht. Aber Achtung vor heißen Ölspritzern. Ein leichter Sommersalat ist für diese Art von Cuisine wohl besser geeignet. Und gemeinsames Gurkenschneiden und Tomatenwaschen kann auch ganz schön heiß sein.

4. Verwendet mentales Gleitmittel

Mann kann auf viele Arten stimuliert werden. Oft reicht ein erotisches Kopfkino. Dafür braucht ihr lediglich etwas mentales Gleitmittel. Hört einen erotischen Podcast, seht euch gemeinsam Pornos an oder lest erotische Texte.

5. Verwendet Spielzeug

Die Macht der Sex Toys sollte nie unterschätzt werden. Ein Vibrator kann dabei nicht nur zur Penetration verwendet werden, sondern auch, um die Nippel des Partners zu stimulieren. Wer das Blut um die Intimzone so richtig zum Kochen bringen möchte, kann den Vibrator sanft um die Vagina oder den Penis gleiten lassen.