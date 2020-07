Der Sommer hat jetzt schon einige Hitzetage gebracht und wir dürfen wohl noch mit etwas mehr rechnen. Und während es in der Wohnung immer heißer wird und man kaum noch schlafen kann, sucht man vergeblich nach Abkühlung. Hierbei kann Sex Abhilfe schaffen.

Ihr fragt euch jetzt sicher, wie genau Sex dabei helfen kann, sich abzukühlen. Immerhin geht es dabei im Bett meist heiß her. Wir haben für euch 5 Tipps wie ihr super heißen Sex haben könnt, der euch gleichzeitig ganz cool lässt:

1. Findet eine Sex-Position mit wenig Körperkontakt

Den Körperkontakt beim Sex ganz weglassen ist wohl eher schwierig. Dennoch gibt es Positionen, bei denen man weniger aneinander reibt, als bei anderen. Also Finger weg von der Missionars- oder der Löffelchenstellung. Sex im Stehen ist allerdings auch nicht die optimale Position, denn sie belastet das Herz-Kreislauf-System zu sehr. Stattdessen kann man auf den guten alten Doggy-Style zurückgreifen. Wer es unbedingt im Stehen tun will, kann sich unter die Dusche stellen und einen lauwarmen Wasserstrahl über seinen Körper laufen lassen. Ganz kalt sollte das Wasser nicht sein, denn das regt den Körper dazu an, sich selbst zu wärmen.

2. Esst etwas Scharfes vor dem Sex

Damit der Sex besonders scharf wird, könnt ihr zuvor mit eurem Essen etwas nachhelfen. Auch wenn man im Sommer vielleicht nicht gerade Lust auf super-scharfe Speisen hat, hilft einem genau das, sich abzukühlen. Oder wieso glaubt ihr, warum genau in heißen Ländern so viele scharfe Gerichte auf dem Speiseplan stehen? Denn das in der scharfen Chili-Schote vorhandene Capsaicin fördert die Produktion von Schweiß und dieser kühlt wiederum unseren Körper. Und nun kommt das Extraplus: Chili regt zusätzlich die Durchblutung an und kann sich so auf unsere Lust und Erregbarkeit auswirken. Wer also ein heißes Date bevorstehen hat, sollte vielleicht Curry oder Chili essen gehen, um sich später bei heißem Sex so richtig abzukühlen.

3. Raus aus dem Bett

Gerade wenn die Temperaturen über 30 Grad klettern und nicht einmal mehr die Nacht Abkühlung verschafft, ist das Bett zu heiß, um irgendeine Art von Sport zwischen den Laken zu treiben. Deswegen: Raus aus dem Bett und runter in den Keller oder in die Küche auf den kühlen Fliesenboden. Wer ein Pool hat, dem muss man wohl nicht zweimal sagen, dass das der perfekte Ort für eine romantische Abkühlung zu zweit ist.

4. Findet die perfekte Bettwäsche

Wer keine Lust hat, aus dem Bett zu hüpfen, kann das Schlafzimmer zumindest in eine kühlende Oase verwandeln. Mehr Pflanzen helfen dabei, die Zimmertemperatur zu regulieren, ein Ventilator verschafft zumindest eine kleine Brise und auch die richtige Bettwäsche kann für Abkühlung sorgen. Denn Leinen-Laken haben einen kühlenden Effekt und anders als etwa bei Satin bildet sich kein See aus Schweiß. Wer den ultimativen Frischekick braucht, kann die Bettwäsche vorher in den Kühlschrank oder das Eisfach legen. Und wenn man schon dort ist, gleich die Eiswürfel mitnehmen 😉

5. Spielt mit kalten Getränken und Speisen

Denn Eiswürfel, kalte Getränken oder Speisen wie etwa gefrorene Früchte könnt ihr ganz einfach in euer Liebesspiel einbinden. Wenn ihr euch beispielsweise oral verwöhnt, könnt ihr zuvor einen Eiswürfel im Mund zerschmelzen lassen. Oder ihr esst die kalten Früchte vom Körper eures Partners, bevor es so richtig zur Sache geht.