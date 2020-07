Das Sexleben kann schnell langweilig werden. Wenn du im Schlafzimmer also gerade das Gefühl hast, die Luft ist raus, könnte das unter Umständen daran liegen, dass dir die nötige Abwechslung fehlt.

Wir haben fünf Tipps für dich, wie du dein Sexleben wieder auf Hochtouren bringen kannst.

1. Wechsle die Rollen

Beim Sex fühlt man sich oft in einer bestimmten Rolle wohler. Doch wenn du einmal aus der Komfortzone heraus kommst, wirst du schnell merken, wie aufregend das bisher Unbekannte sein kann. Denn die Abwechslung im Bett kann neue Erfahrungen mit sich bringen. Führe während des Sex einfach mal öfter einen Rollenwechsel durch. Dabei kannst du selbst entscheiden, wann du den aktiven Part übernehmen möchtest und wann du eher passiv sein willst. Wenn du normalerweise eher passiv bist, wäre eine Möglichkeit in der Missionarsstellung zu beginnen. Während des Akts kannst du dann ganz leicht in die Reiterstellung wechseln und selbst die Kontrolle übernehmen.

2. Probiere neue Stellungen aus

Wo wir auch schon beim nächsten Punkt wären: der Stellungswechsel. Denn falls du in letzter Zeit häufig das Gefühl hattest, nicht richtig zum Zug zu kommen und weniger Orgasmen zu verspüren, liegt das vielleicht an der Position, in der du dich beim Akt befindest. Eine neue Stellung auszuprobieren oder während des Sex sogar mehrmals die Positionen zu wechseln, könnte dein Sexleben dagegen aufregender gestalten und unter Umständen sogar zu multiplen Orgasmen führen.

3. Nutze Sex Toys

Auch das richtige Spielzeug kann dir dabei helfen dein Sexleben wieder so richtig auf Hochtouren zu bringen. Hierbei ist aber auch wichtig, dass du nicht bei einem Spielzeug bleibst und die nötige Abwechslung suchst. Probier dich durch! Denn nur so kannst du herausfinden, wie es im Bett noch heißer werden kann. Hierfür bieten sich vor allem Sex-Toys mit elektronischer Bedienung an. So hat das Unternehmen Satisfyer zum Beispiel Vibratoren herausgebracht, die mithilfe einer App steuerbar sind. Auf diese Weise kannst du ganz allein bestimmen, ob du selbst das Zepter in die Hand nehmen möchtest oder die Kontrolle lieber an deinen Partner abgeben willst. Ein heißer Typ sind außerdem auch Paar-Vibratoren, die bei beiden gleichzeitig für Stimmung sorgen und im Liebesspiel eingebaut werden könne.

4. Sei spontan

Um deinem Sexleben einen neuen Anstrich zu verpassen, ist es auch wichtig, hin und wieder mal Spontanität zu beweisen. Eine Sex-Praktik, die du bislang noch nicht ausprobiert hast, könnte beispielsweise die Gelegenheit sein, um deine sexuellen Erfahrungen zu erweitern. Egal ob Soft-SM oder Spaß im Freien – deiner Fantasie sind hierbei keinerlei Grenzen gesetzt. Denn solange es sich gut anfühlt, solltest du dir nicht unnötig Hindernisse in den Weg stellen.

5. Überrasche deinen Partner

Falls du nicht nur dein eigenes Sexleben wieder ein wenig aufpeppen möchtest, kannst du deinem Partner mit einer heißen Überraschung die nötige Abwechslung bringen. Zum Beispiel mit einer erotischen Nachricht oder einem spontanen Sex-Abenteuer. Und auch beim Sex kannst du ihm neue Seiten von dir präsentieren und neue Dinge ausprobieren. Wichtig hierbei ist allerdings nur, dass du dich langsam herantastest. Wirkt er überfordert, wäre es vielleicht besser, einen Gang zurückzuschalten. In jedem Falle lautet das Motto hierbei aber: “Probieren geht über Studieren”.