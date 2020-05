Pornos haben mit der Realität wenig am Hut. Wir zeigen 9 Dinge auf, die im wahren Leben anders sind als im Schmuddelfilm.

Und glaubt uns, das sind nur einige davon…

2. Das mit den Vaginas

Irgendwie scheinen die Lady Parts der weiblichen Pornostars alle gleich zu sein. Doch dem ist nicht so. Vaginas gibt es in allen Größen, Formen und Farben. Zum Glück!

3. Das mit dem Orgasmus (Part I)

Naja, bei den Pornostars sieht es in etwa so aus: Rein, raus, dann kommt die Maus. Bei echten Frauen braucht es da schon ein wenig länger.

4. Das mit dem Orgasmus (Part II)

Außerdem: In Pornos haben alle Frauen einen vaginalen Orgasmus, im realen Leben schaffen dies nur ca. 29 Prozent…

5. Das mit dem Analsex

Es mag schon sein, dass sich der Analsex in unseren Kreisen eingebürgert hat, dennoch haben ihn nur 40 Prozent der Frauen tatsächlich ausprobiert. In Pornos ist das bei den Darstellerinnen längst kein Thema mehr wo tatsächlich “eingelocht” wird.

6. Das mit dem Schlucken

Pornodarstellerinnen können es kaum erwarten bis sie die “erarbeitete Ladung” verschlingen können. Doch im realen Leben sieht es anders aus. Lediglich 30 Prozent der Frauen schlucken.

7. Das mit dem Busch

Pornostars (egal ob männlich oder weiblich) verbringen Unmengen an Zeit damit, sich den Intimbereich zu enthaaren. Es sieht zumindest danach aus. So glatt und härchenfrei ist jedoch für die meisten Frauen nur eine Wunschvorstellung…

8. Das mit den Dreiern

Dreier sind in Pornos ja eigentlich immer ein Thema. In Wahrheit aber können nur 20 Prozent der Frauen von sich behaupten, einmal in einem Dreier “mitgewirkt” zu haben.

9. Das mit dem Make-up

Tadellos geschminkt und gestylt sind die Darstellerinnen in Schmuddelfilmen. Die Realität sieht jedoch anders aus. Kaum eine Frau pudert sich die Nase, bevor sie sich pudern lässt…