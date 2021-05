Egal, ob man sich das Sextape dann gemeinsam ansieht oder gleich wieder löscht: Sich beim Sex zu filmen, kann eine echt scharfe Erfahrung sein. Doch einige Dinge sollte man dabei beachten, damit das Filmchen dann auch wirklich sexy und nicht peinlich wird.

Die richtige Umgebung

Eine unaufgeräumte Wohnung und schmutzige Socken, die am Bett rumliegen, sind alles andere als sexy. Das heißt jetzt nicht, dass du die Wohnung in ein Puff verwandeln musst. Es reicht, wenn du aufräumst und Kuscheltiere und Familienfotos wegräumst. Einfärbige, schöne Bettwäsche macht sich auch gut. Natürlich muss es nicht im Bett stattfinden – auch die Küchentheke, das Badezimmer, der Wohnzimmerteppich und vieles mehr bietet sich als sexy Location an.

Stativ

Ein Stativ ist Gold wert – schließlich wollt ihr das Handy oder die Kamera ja nicht immer in der Hand halten, oder? Wenn du dir keines kaufen möchtest, dann achte einfach darauf, dass du das Handy irgendwo anlehnen kannst, wo es nicht verrutscht. Sonst habt ihr anschließend nur den halben Spaß auf Band!

Das richtige Licht

Filmt euch am besten bei Tageslicht. Denn die Kamera schluckt Licht – wenn ihr euch bei schummrigen Lichtverhältnissen filmt, wird die Qualität darunter leiden. Das beste Licht ist jenes, bei dem du dir denkst, dass es schon fast einen Tick zu hell ist. Dann ist es genau richtig!

Vorteilhafte Stellung

Klar, jeder hat so seine Problemzonen – doch generell gilt: Es gibt Stellungen, die eine gute Figur machen und welche, die zehn Kilo dazuschummeln. Sehr gut eignen sich (für beide Partner): Doggy-Style, Missionarsstellung und Sex im Stehen. Auch wenn du auf dem Rücken auf einem Tisch liegst und er im Stehen in dich eindringt, macht sich das im Video gut. Weniger vorteilhaft hingegen ist die Reiterstellung (Wer sieht schon gerne seine eigenen Brüste wabbeln?).

Nur nicht verstellen

Denkt einfach nicht daran, dass da jetzt eine Kamera steht, dann geht alles von alleine. Übertriebenes Gestöhne und Porno-Getue kommt nicht natürlich rüber und wirkt alles andere als sexy. Habt einfach Sex wie sonst auch – das wirkt am erotischsten!