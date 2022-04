Für wahre BTS-Fans kommt diese Nachricht nicht unbedingt überraschend, der Schock sitzt aber dennoch: Die südkoreanische Boyband wird wohl tatsächlich eine Zwangspause einlegen müssen. Und das für insgesamt 18 Monate! Schuld daran ist der südkoreanische Wehrdienst.

Einzige Hoffnung für die Fans: Eine Gesetzesänderung!

BTS steht Wehrdienst bevor

Müssen die sieben Mitglieder der K-Pop-Boygroup BTS bald in den südkoreanischen Militärdienst eintreten? Die Army – so heißen ironischerweise BTS-Fans – bangt schon seit Jahren um die Zukunft der Band. Denn in Südkorea ist es für Männer zwischen 18 und 28 verpflichtend, für mindestens 18 Monate Wehrdienst zu leisten. Davor schützt offenbar nicht einmal, Mitglied einer der erfolgreichsten Band der Welt zu sein.

Denn tatsächlich scheint diese Pflicht für die talentierten Jungs immer näher zu rücken. Das sagt nämlich nun auch der südkoreanische Botschafter Gunn Kim in Großbritannien voraus. „Es wird erwartet, dass junge koreanische Männer dem Land dienen, und die BTS-Mitglieder sind Vorbilder für viele junge Koreaner„, so Gunn Kim gegenüber der „Sunday Times“. Er sei sich „ziemlich sicher“, dass die Sänger „ihre Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft erfüllen werden“.

Süd- und Nordkorea befinden sich formal noch immer im Krieg gegeneinander. Für viele Koreaner gehört der Militärdienst daher zur patriotischen Pflicht. Auch viele andere K-Pop-Stars sind dieser Pflicht bereits nachgekommen. Bei Boygroups fällt dann meist eben ein Mitglied für eine längere Zeit aus.

Tour ohne Jin?

Ein Gesetz vom Dezember 2020 macht möglich, dass herausragende Künstler, die in der populären Kultur- und Kunstindustrie tätig sind, ihren Wehrdienst aufschieben, bis sie 30 Jahre alt sind. So weit, so gut. Doch Jin, das älteste BTS-Mitglied, wird schon im Dezember diesen Jahres 30. Da Fans noch sehnsüchtig auf eine Tour der Jungs warten, könnte Dezember als spätestes Militär-Eintrittsdatum für eine Welttournee durchaus sehr knapp werden.

Und dass Jin dann allein dem Staat dient und die anderen BTS-Jungs weiter ihr Ding machen, halten Experten für höchstunwahrscheinlich. „Es erscheint sinnvoll, dass die BTS-Mitglieder gleichzeitig vor dem Sommer 2022 ihren Wehrdienst antreten werden“, meinte Wirtschaftsanalyst Yoo Sung-man im letzten Jahr. Niederschmetternde News für die Army, aber es gibt noch Hoffnung!

Fans hoffen auf Gesetzesänderung

Über die Zukunft der sieben Mitglieder entscheiden nämlich derzeit 16 Abge­ordnete. Im „Unterausschuss für Gesetzesvorlagen des Verteidigungsausschusses“ des südkoreanischen Par­laments wird seit einigen Monaten darüber ver­handelt, ob Musiker generell vom Wehrdienst befreit werden sollen. Eine äußerst heikle Angelegenheit, die derzeit das Land spaltet – da die Mitglieder ja auch eine gewisse Vorbildfunktion erfüllen sollen.

Das Gesetz könnte aber durchaus noch rechtzeitig aufgehoben werden. Und auch BTS selbst scheint guter Dinge zu sein. Immerhin verkündete Bandleader RM noch vor wenigen Wochen: „Es wird eine Tour kommen“. Also liebe Army – die Hoffnung stirbt zuletzt.