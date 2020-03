Ob man nun in verschiedenen Ländern wohnt oder sich gerade aufgrund der Ausgangsbeschränkungen nicht sehen kann: Es ist schwer die Intimität in der Beziehung aufrechtzuerhalten, wenn man physisch Abstand halten muss. Zum Glück haben wir für euch einige Tipps für Long Distance Sex.

Heiße Stunden trotz Abstand geht nicht? Falsch gedacht. Auf diesen 5 Wegen könnt ihr die Knie eures Partners weich werden lassen, ohne ihn zu berühren:

1. Vibrator mit Fernsteuerung

Ihr wohnt getrennt und dürft euch aufgrund des Coronavirus gerade nicht sehen? Das bedeutet nicht, dass dein Partner dich deswegen nicht zum Orgasmus bringen kann. Denn mittlerweile gibt es zahlreiche Vibratoren, die über eine Fernbedienung steuerbar sind. So könnt ihr euch auch aus weiter Ferne verwöhnen. Beim Kauf sollte man aber darauf achten, wie groß die Reichweite ist. Ideal sind Vibratoren, die durch eine App ferngesteuert werden. So seid ihr euch trotz Distanz ganz nah.

2. Telefon-Sex

Good old-fashioned Telefon-Sex: Sexting ist zwar schön und gut, doch der Vorteil bei Telefon-Sex ist, dass man die Stimme des Partners hört und sich so auch sicher sein kann, dass er gerade genauso bei der Sache ist wie man selbst. Übrigens bedeutet Telefon-Sex nicht, dass man sich einfach nur schmutzige Wörter über die Leitung zuflüstert. Gut, das ist vielleicht auch Teil davon. Aber da geht noch viel mehr. Denn die Fantasie lässt sich mit detaillierten Beschreibungen am besten anregen. Ausschmückende Worte etwa, um das Eindringen des Penisses zu beschreiben, können deinen Partner am anderen Ende der Leitung besonders gut zum Orgasmus bringen. Verwendet außerdem auch Spielzeug. Allein das Geräusch eines Vibrators kann stimulierend wirken.

3. Schickt euch Fotos

Wenn ihr mehr der visuelle Typ seid, könnt ihr euch auch einfach gegenseitig heiße Bilder zu schicken. Dabei muss es sich auch nicht zwangsläufig um Nacktfotos handeln. Denn manchmal kann weniger mehr sein. Ein sexy Outfit, das nur so viel zeigt, um euren Partner einen guten Vorgeschmack auf das nächste Wiedersehen gibt, kann auch ganz schön heiß sein. Eurer Fantasy sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig, wer Nacktfotos übers Internet verschickt sollte acht geben, dass man den Kopf nicht erkennen kann.

4. Schreibt erotische Geschichten füreinander

Wenn euch Bilder nicht wirklich in Stimmung bringen, versucht es doch mal mit erotischer Fiktion. Die Vorstellungskraft ist immerhin ein starkes Aphrodisiakum. Packt also euren inneren Autoren raus und schreibt euch gegenseitig in verschiedenste, fantasievolle Szenarien.

5. Long Distance Sex über Video Chat

Wenn euch das alles nicht nah genug an der echten Sache ist, versucht doch einfach mal Long Distance Sex über Video Chat. Mit Video und Ton kann man sich gegenseitig beim Masturbieren zu sehen. Das kann eure Verbindung sogar noch stärken, vorausgesetzt die Internetverbindung bricht nicht ab.