Analsex kann wirklich wunderbar und unglaublich erotisch sein. Allerdings gibt es eine Sache, die man dabei unbedingt beachten muss: Vorspiel! Denn es ist wirklich wichtig für Analsex gut vorbereitet zu sein, sonst macht es nicht sonderlich viel Spaß.

Deshalb solltest du diese vier Dinge beim Vorspiel unbedingt beachten:

1. Je mehr Erregung, desto besser der Analsex

Vor allem beim Vorspiel solltest du dich nicht nur auf das Hinterteil konzentrieren. Denn je mehr Erregung, umso entspannter wird man und der Analsex wird gleich viel besser. Deshalb solltest du auch die Vagina beim “Aufwärmen” nicht vergessen. Das macht den Sex von hinten nicht nur gleich viel erotischer, auch die Orgasmen werden intensiver. Wenn du auch während dem Analsex die Klitoris stimulierst, wird es auch noch gleich viel heißer.

2. Zärtlichkeit ist das A und O

Beim Sex von hinten gibt es eine besonders wichtige Regel: Geh es langsam an! Viele Frauen müssen sich erst an dieses Gefühl gewöhnen und sich richtig entspannen, bis sie beim Sex von hinten Lust empfinden. Fang deshalb mit einer Liebkosung des Hinterteils an. Mit leichtem Streicheln und feinen Küssen fühlt man sich nicht nur gleich viel wohler, sondern wird auch automatisch entspannter. Hier ist Zärtlichkeit gefragt!

3. Finger und Sextoys

Wie schon gesagt: Das Vorspiel beim Analsex ist das Wichtigste. Und das nicht nur für Anfänger. Denn der Schließmuskel braucht eine Zeit, bis er gelockert ist und bereit dafür einen Penis in sich aufzunehmen. Beim Vorspiel solltet ihr euch deshalb mit dem Finger oder Sextoys langsam vortasten, bis ihr bereit für Sex seid. Und das ist fast genauso heiß, wie Analsex selbst. Also lasst euch Zeit und genießt das Vorspiel richtig. Dann wird auch der Höhepunkt später noch viel intensiver.

4. Gleitgel beim Analsex

Wenn ihr euch bereit fühlt, endlich aufs Ganze zu gehen, gibt es noch eine Sache, die ihr vor dem Analsex beachten müsst: Gleitgel! Denn im Gegensatz zur Vagina produziert euer Anus keine Flüssigkeit und dadurch reibt es einfach nur. Und mit dem Gleitgel solltet ihr auf keinen Fall sparsam umgehen. Auch Kondome sind für Sex von hinten ein Muss! Speziell für Analsex gibt es extrafeuchte Kondome. Auch schützt ein Kondom vor Geschlechtskrankheiten wie HIV, deren Übertragungswahrscheinlichkeit bei Sex von hinten besonders hoch ist.