Machen Männer es uns mit den Fingern eigentlich nur uns zuliebe oder steckt für sie mehr dahinter? Wir haben uns in einigen Internetforen umgehört und Folgendes gefunden… Hier die beliebtesten Antworten auf die Frage, warum Männer uns so gerne mit den Fingern befriedigen:

„Es erregt uns, weil eine Frau, die erregt ist, normalerweise eine Menge Geräusche von sich gibt, was Männer total anmacht und schon mal alleine für sich sehr befriedigend ist. Und dann ist da noch das Gefühl, einen Teil von dir in deinem Mädel drin zu haben. Die Textur ist auch interessant und fühlt sich gut an, aber jetzt nicht auf eine lustvolle Art.“

„Ich mache es vor allem für ihr Vergnügen. Aber für mich ist es vor allem heiß, sie danach noch an meinen Fingern zu riechen, wenn ich wieder bei mir bin. Das ist schon ziemlich sexy.“

„Für mich geht es dabei vor allem um Gefühle. Ich liebe es total, meine Freundin zu fingern, weil mich der Gedanke, sie zu erregen, einfach anmacht. Einmal bin ich sogar selbst zum Orgasmus gekommen, als ich es ihr gemacht habe.“

„Ich glaube, jeder Mann findet Fingern heiß!”

„Ich bin nicht besonders gut mit meinen Fingern und habe so noch nie eine Frau zum Orgasmus gebracht. Auch wenn ich es zwar heiß finde, fühle ich mich dabei dann irgendwie unzulänglich. Mit meiner Zunge kombiniert allerdings…“