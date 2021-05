Wir haben sie alle: Sexfantasien. Welche Art von Fantasie du hast, sagt aber auch eine Menge über deine Persönlichkeit aus.

Denn unsere Fantasien verraten oft, was wir uns wünschen und wer wir gerne sein würden. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass es meistens Dinge sind, die wir im echten Leben vielleicht nie machen würden. Vor allem dann, wenn es um unsere Sexualität geht.

1. Sex mit einem Fremden

Mit einem Fremden in der Bar flirten und ihn mit nach Hause nehmen – diese Fantasie, bei der es um Sex mit einer unbekannten Person geht, ist weiter verbreitet als man denkt und sagt auch sehr viel über dich und deine Persönlichkeit aus. Denn du bist eine sehr neugierige Person und möchtest am liebsten alles ausprobieren – von Fallschirm springen, bis hin zum Schreiben eines Buches. Deine Interessen sind unglaublich breit gefächert und auf andere Menschen wirkt es meistens so, als ob dir alles leicht fallen würde. Genauso schnell wie du dich für eine Sache interessierst, verlierst du aber auch wieder das Interesse daran. Das gilt besonders für Beziehungen. Denn dein Sexleben muss immer aufregend und voller Action sein. Deshalb versuchst du auch im Bett immer wieder mit neuen Stellungen oder Rollenspielen die Spannung zu erhalten.

2. Dominant sein

Nur einmal dominant sein und den Partner gefesselt befriedigen. Diesen Wunsch haben meisten die Menschen, die im echten Leben eher schüchtern sind. Du hasst es im Mittelpunkt zu stehen und willst auch generell nicht viel Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Allerdings bist du trotzdem ziemlich neugierig. Du kannst stundenlang über komplizierte Sex-Stellungen lesen oder reden, doch wenn es so weit ist, traust du dich meistens nicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, denn so bist du nun mal. Besonders im Freundeskreis weiß man deine ruhige und besonnene Art zu schätzen, denn du bist dadurch eine großartige Ratgeberin und Zuhörerin. In deinen Fantasien setzt du dann aber all die Dinge um, die du sonst nie machen würdest.

3. Unterwürfig sein

Im echten Leben hast du meistens die Hosen an, egal ob im privaten oder im beruflichen Alltag. Deshalb träumst du gerne davon, beim Sex mal das Ruder abzugeben und dich dominieren zu lassen. In der Realität fällt dir das nämlich oft schwer, denn du hast dafür meistens zu wenig Vertrauen zu deinem Sex-Partner. Deshalb bleibt diese Fantasie auch meistens nur in deinen Gedanken. Allerdings ist es auch schwierig deinen Erwartungen gerecht zu werden, denn du bist sowohl bei der Auswahl deiner Freunde, als auch bei deinem Partner sehr wählerisch. Dein treuester Begleiter ist und bleibt deine Checkliste. Denn hinter den Punkten, die eine Person, deiner Meinung nach erfüllen musst, versteckst du deine Gefühle. Diese zu offenbaren und dich dadurch verletzlich zu machen kommt für dich nicht infrage.

4. Ein flotter Dreier

Das ist wohl eine der häufigsten Sexfantasien. Ein flotter Dreier mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann – das würdest du gerne einmal versuchen. Du bist ein echter Beziehungsmensch und bist nur sehr ungern allein. Allerdings fehlt dir manchmal die Action des Single-Daseins und du träumst von wilden Sex-Spielereien mit anderen. Allerdings beziehst du auch in deiner Fantasie deinen Partner mit ein. Im Freundeskreis bist du, wie auch in allen anderen Bereichen des Lebens, ein sehr offenherziger Mensch und liebst es stundenlang über Belangloses zu reden. Deine Offenherzigkeit lebst du auch mit zahlreichen Städtereisen aus, bei denen du andere Kulturen kennenlernst und erkundest.

5. Sex in der Öffentlichkeit

Dieser Nervenkitzel, ob man möglicherweise dabei erwischt wird – genau dieser Reiz macht deine Fantasie über Sex in der Öffentlichkeit aus. Du bist ein echter Adrenalin-Junkie und hast von Bungee-Jumping bis hin zu Hochseilgarten klettern schon alles ausprobiert. Auf andere Menschen wirkt es so, als ob das Wort “Angst” in deinem Wortschatz gar nicht vorhanden ist. Allerdings gibt es eine Sache, um die du immer einen großen Bogen machst: Beziehungen. Und zwar nicht, weil du nicht auch gerne einmal kuschelst oder einen schönen Abend zu zweit verbringen möchtest, sondern weil du dich nicht verletzlich zeigen willst. Du bist der festen Überzeugung, dass deine Stärke dich ausmacht und du möchtest sie deshalb auch auf keinen Fall aufgeben. Du bist genau die Person, die man anruft, wenn man eine starke Schulter zum Ausheulen oder einen ernstgemeinten Ratschlag braucht.