Dirty Talk kann das Sexleben so richtig anheizen. Allerdings gibt es auch ein paar Dinge, die du dabei falsch machen kannst. Auf manche Sachen sollte man beim Dirty Talk auf jeden Fall verzichten.

Diese vier Dinge solltest du beim Dirty Talk auf keinen Fall machen:

Lachen anfangen

Sex muss nicht immer ernst sein, manchmal darf auch etwas Lustiges passieren. Und das ist total normal. Doch beim Dirty Talk solltest du den Spaß dann trotzdem weglassen. Denn der Sinn dahinter ist, den Partner mit seinen Worten noch mehr anzuheizen und zu erregen. Da hat Spaß nicht sonderlich viel Platz. Außerdem solltest du dir eine Sache wirklich merken: Wenn dein Partner damit beginnt, fang nicht zum Lachen an! Denn die Überwindung so zu sprechen ist schon groß genug.

Kritisieren

In den meisten Fällen benutzt man den Dirty Talk zum Anheizen vor dem Sex, aber hin und wieder kann man auch währenddessen ein paar schmutzige Worte austauschen. Das sollte dann aber nicht in eine Unterhaltung ausarten. Und schon gar nicht Sätze wie “Mach das besser so”, oder “anders mag ich es lieber” beinhalten. Denn obwohl man natürlich immer seinen Partner sagen sollte, was einem gefällt und was nicht, hat Kritik in diesem Fall nichts zu suchen.

Befehle erteilen

Manchmal kann es sehr heiß sein, wenn der eine Partner dem anderen Befehle beim Sex erteilt. Doch auch das muss vorher ausgeredet werden, sonst weiß dein Gegenüber nicht mehr was hier los ist. Außerdem ist diese Form des Dirty Talks eher was für geübte Paare, denn bei Befehlen kann sich schnell jemand beleidigt fühlen. Also fängt am Anfang eher den klassischen “schmutzigen Wörtern” an und wartet noch bis ihr Befehle erteilt.

Ohne Vorwarnung anfangen

Wie bei jeder neuen Sex-Variante sollten natürlich beide Partner damit einverstanden sein und sich in dieser Situation natürlich auch wohlfühlen. Deshalb ist die wichtigste Regel: Fang niemals ohne Vorwarnung mit dem Dirty Talk an. Denn dein Partner könnte sich dabei überrumpelt und unwohl fühlen. Wenn du es ausprobieren möchtest, dann rede mit deinem Gegenüber darüber und besprecht auch, wie ihr es machen wollt. So wird der Dirty Talk dann auch zu einem echten Erlebnis.