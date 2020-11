Wenn du gewisse Fehler bei der Selbstbefriedigung in Zukunft nicht mehr machst, wird der Solo-Sex bald noch viel besser

Diese vier Fehler bei der Selbstbefriedigung solltest du in Zukunft vermeiden:

1. Du solltest es nicht zu sehr versuchen

Bei der Selbstbefriedigung geht es, wie auch beim Sex, darum sich fallen zu lassen und Spaß zu haben. Es ist nicht wichtig unbedingt einen Orgasmus zu bekommen. Denn in den meisten Fällen ist das gar nicht so leicht. Deshalb solltest du es einfach nicht zu sehr versuchen. Lass dich einfach fallen und genieß die Zeit. Sich selbst dabei zu erkunden und die eigenen Wünsche und Bedürfnisse kennenzulernen ist genauso wichtig, wie befriedigt zu sein.

2. Selbstbefriedigung sollte dir niemals unangenehm sein

Selbstbefriedigung sollte dir niemals unangenehm sein. Lasse dich einfach fallen. Was kann schon passieren? Du bist mit dir selbst alleine und niemand sieht dir dabei zu. Dass es uns schwerfällt vor unserem Partner zu masturbieren, ist nicht verwunderlich, schließlich gehört dazu eine Menge Vertrauen, aber solange wir alleine sind können wir machen, was wir möchten.

3. Zu wenig Kreativität bei der Selbstbefriedigung

Nicht nur das Sexleben kann mit zu wenig Kreativität mit der Zeit langweilig werden. Auch bei der Selbstbefriedigung kann es nicht schaden sich ab und zu einmal selbst zu überraschen. Vielleicht kaufst du einfach mal ein neues Spielzeug oder versuchst verschiedene Stellungen aus. Das kann wahre Wunder bewirken und macht den Solo-Sex zu einem echten Erlebnis.

4. Bei der Menstruation solltest du nicht aussetzen

Gerade während der Menstruation ist Selbstbefriedigung wirklich hilfreich. Denn du bist in dieser Zeit besonders erregt und du solltest deshalb auch auf deinen Körper hören. Außerdem hilft ein Orgasmus dabei, dass die typischen Krämpfe nicht mehr so schlimm sind. Also warum während der Periode auf den Solo-Sex verzichten?