Sexting ist eine echte Kunst. Man sollte nicht zu aggressiv sein, aber auch nicht zu passiv schreiben. Es gibt einige Fehler, die man beim Schreiben von erotischen Nachrichten auf jeden Fall nicht machen sollte.

Diese Fehler beim Sexting solltest du unbedingt vermeiden:

1. Aus dem Nichts anfangen

Man liegt am Abend im Bett und plötzlich bekommt man eine schmutzige Nachricht aus dem Nichts. Darauf war man nicht vorbereitet und weiß gar nicht was man antworten soll. Vollkommen überfordert schreibt man dann irgendeine Antwort zurück, mit der man nicht zufrieden ist. Deshalb solltest du mit etwas Unschuldigerem anfangen, vor allem, wenn man sich noch nicht so gut kennt. Dann erkennst du an der Reaktion deines Gegenübers wie weit du gehen kannst und ihr könnt euch gemeinsam langsam ans Sexting rantasten.

2. Niemals betrunken schreiben

Alkohol ist nicht immer der beste Ratgeber. Vor allem, wenn du mit deinem Schwarm gerade erst mit dem Sexting begonnen hast und ihr noch etwas länger braucht, um komplett die Gefühlshüllen fallen zu lassen. Dann solltet ihr es nicht betrunken machen. Denn das bringt einige Probleme mit sich. Auch, wenn man durch den Alkohol etwas lockerer wird und sich vielleicht etwas mehr fallen lässt, kann das auch schnell nach hinten losgehen. Im schlimmsten Fall wirst du zu schnell zu eindeutig, aufdringlich oder sogar beleidigend. Außerdem kann es sein, dass du am nächsten Tag bereust, was du geschrieben hast. Deshalb Finger weg vom Alkohol beim Sexting.

3. Man sollte sich vorher besser kennen

Du kennst jemanden kaum und schreibst der Person eine zweideutige Nachricht – Dann solltest du dich nicht wundern, wenn du blockiert wirst. Um sich beim Sexting richtig fallen zu lassen und einander auch alles zu schreiben, was man möchte, braucht man viel Vertrauen und man sollte sich bereits gut kennen. Ohne dem geht es nicht. Gleich nach dem ersten Date mit Sexting zu beginnen, ist wirklich keine sonderlich gute Idee. Da sollte man schon ein wenig länger warten – Am besten, nachdem man mit der anderen Person wirklich auch Sex hatte.

4. Unreife Nachrichten und passives Sexting ist ein No-Go

Das Schlimmste beim Sexting sind unreife Nachrichten. Kindische Witze und unpassende Emojis haben hier wirklich nichts verloren. Sexting sollte etwas Erotisches und natürlich ein Abenteuer für euch und euer Sexualleben sein. Sei einfach ehrlich, schreib, was dir gefällt und lass deiner Fantasie freien Lauf. Noch ein Tipp beim Sexting: Sei nicht zu schüchtern und passiv. Wenn du deinem Gegenüber vertraust, dann kannst du auch etwas schreiben, was du vielleicht sonst nicht machen würdest. Trau dich ruhig!