Ein guter Blowjob ist gar nicht so leicht. Aber mit diesen Varianten bringst du ihn garantiert zum Höhepunkt.

Diese Blowjob-Ideen bringen ihn um den Verstand.

1. Chocolatecream Blowjob

Bei dieser Variante geht es um den Geschmack. Verwende ein Gleitgel mit Schokoladen-Geschmack, um den Blowjob noch aufregender zu machen. Denn so hast du noch viel mehr Freude daran. Profis können es auch mit echter flüssiger Schokolade versuchen. Taste dich einfach mit der Zunge der Schokolade entlang. So wird es nicht nur eine mechanisches Auf-Ab Bewegung, sondern ein Spiel mit der Zunge. Das macht ihn garantiert verrückt.

2. Grapefruit-Blowjob

Bei diesem Blowjob wird es exotisch. Und so gehts: Schneide ein Grapefruit in zwei Hälften und lege sie in warmes Wasser ein, damit sie später nicht zu kalt ist. Dann schneide ein Loch hinein, das ungefähr die Größe seines Penis hat. Beim Blowjob schiebst du die Frucht auf das erigierte Glied des Partners bewegst sie auf und nieder. Das fühlt sich für ihn warm, saftig und unglaublich exotisch an. Profis setzen dabei am besten auf den Überraschungseffekt: Verbinde deinem Partner die Augen und fang an, ihn mit dem Mund zu befriedigen. Nach einiger Zeit benutzt du dann die Grapefruit. Das wird ihn überraschen. Und danach will er garantiert mehr davon.

3. Frozen-Blowjob

Jetzt wirds kalt! An den heißen Tagen kann auch beim Liebesspiel ein bisschen Abkühlung nicht schaden. Und so einfach funktioniert es: Lutsche davor einfach einen Eiswürfel. So wird die Zunge kalt. Beim Oralsex wird die Zunge dann langsam wieder von dem erregten Penis aufgewärmt. Tipp: Wenn du zwischendurch einen warmen Tee trinkst und danach wieder einen Eiswürfel in den Mund nimmst, wird ihn die wechselnde Temperatur um den Verstand bringen.

4. Der Korkenzieher

Diese Variante ist etwas für Fortgeschrittene. Bei diesem Blowjob verschaffst du deinem Partner das Rundum-Sorglos-Paket. 😉 Und so geht’s: Nimm seinen Penis in den Mund und fahre immer wieder langsam mit der Zunge den Schaft entlang bis nach oben. Dabei fängst du dann langsam an, deinen Kopf im Halbkreis hin und her zu drehen. Gleichzeitig kreist du auch mit der Zunge um den Penis herum. Das lässt deinen Partner garantiert in kürzester Zeit zum Höhepunkt kommen.