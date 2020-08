Ihr habt Lust eure Beziehung ein bisschen aufzupeppen? Versucht es doch mal mit Sex im Freien. Denn dabei kann es ziemlich heiß hergehen.

Hier sind fünf Orte, an denen Outdoor-Sex richtig viel Spaß macht.

Sex im Wasser

An den heißen Tagen ist das Wasser genau das richtige für etwas Spaß zu zweit. Im See, Meer oder in einem ruhigen Fluss – im Wasser ist es schön kühl und der perfekte Ort für schöne Zweisamkeit. Ein Vorteil ist auch, dass das beliebte Gleitgel dabei nicht benötigt wird. Außerdem wird es im kalten Wasser nicht so schnell zu heiß. Passt nur auf, dass ihr dabei nicht erwischt werdet. Denn das kann unangenehm werden.

Im Wald

Ein kurzer Waldspaziergang gefolgt von einem kleinen Quickie? Das ist der perfekte Ort für Sex im Freien. Tief im Wald ist man meistens ungestört und kann einige Sachen ausprobieren. Schaut nur, dass ihr euch einen relativ bequemen Ort aussucht, wo der Sex dann auch richtig Spaß macht. Falls ihr sowas nicht findet, dann versucht es einfach mal mit Sex im Stehen, das kann auch echt heiß sein.

Sex im Auto

Das Auto ist wohl der beliebteste Ort für Outdoor-Sex. Denn man kann einfach an einen ungestörten Ort fahren und dort für eine Weile parken. Außerdem kann man mehrere verschiedene Stellungen ausprobieren und sich richtig austoben. Und vor allem der Reiz erwischt zu werden, verschafft dem Quickie noch einen zusätzlichen Kick.

Im Flugzeug

Schon mal was von dem berühmten Mile High Club gehört? Das bedeutet, dass man Sex in einem Flugzeug hat. Wenn es eine bestimmte Höhe erreicht hat, kann man sich im Flugzeug frei bewegen. Dann eignet sich die Toilette für eine schnelle Nummer. Es ist nur sehr eng in der Kabine, deshalb müsst ihr etwas kreativ werden. Eine Variante, mit der der Sex in engen Räumen gut funktioniert ist zum Beispiel im Stehen von Hinten. Dann kann es in der Toilette ziemlich schnell heiß werden!

Am Strand

Im Urlaub ein bisschen die Sonne genießen und faulenzen? Oder ihr sucht euch einen abgelegenen Ort und sorgt für ein bisschen Action. Damit der Sand nicht überall hinkommt, solltet ihr allerdings ein Handtuch zum darunterlegen mithaben. Ganz wichtig ist es, dass der Sand beim Sex nicht in den Intimbereich gelangt. Denn das kann schmerzhafte Folgen haben.