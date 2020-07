Es ist zu wenig Platz, das Lenkrad stört und die Gurtschlösser drücken – Autosex kann wirklich lästig sein. Dabei gibt es Stellungen, mit denen Sex auch in einem kleinen PKW wirklich schön wird.

Auf der Rückbank, am Vordersitz oder im Kofferraum – man kann auch in einem kleinen Auto überall Sex haben. Wir haben aufgelistet, welche Stellungen, wo im Auto funktionieren, ohne dass es unbequem wird.

Sex auf der Motorhaube

Diese Stellung ist der Klassiker für Autosex. Dabei ist es aber wichtig, dass man das Auto in einer Umgebung abstellt, in der niemand sonst ist. Denn in dieser Situation will man nicht unbedingt sehr viel Aufmerksamkeit von Zusehern bekommen. Für den Sex auf der Motorhaube funktionieren zwei Stellungen sehr gut: Doggy-Style oder die Frau liegt mit dem Rücken auf der Motorhaube. Außerdem ist es sehr angenehm, weil man genügend Platz hat, anders als im Autoinneren.

Doggy-Style am Rücksitz

Diese Stellung funktioniert auch im Auto sehr gut. Am besten man benutzt dafür die Rückbank, denn auf den Vordersitzen wird es sehr schnell eng. Wichtig dabei ist es, dass die Frau an der richtigen Stelle kniet. Denn es kann sehr schnell unangenehm werden, wenn die Gurtschlösser in die Knie drücken.

Reiterstellung am Vordersitz

Für alle, die nur eine schnelle Nummer auf einem verlassenen Parkplatz machen wollen, ist die Reiterstellung perfekt. Der Fahrersitz wird so weit es geht nach hinten gestellt. Die Frau sitzt dann auf dem Mann und reitet ihn. Diese Stellung ist vor allem für frische Verliebte super, denn man sieht sich dabei die ganze Zeit in die Augen. Wirklich heiß! Allerdings sollte das Auto dafür hoch genug sein, damit die Frau sich nicht andauernd den Kopf an der Decke stößt.

Fesselsex im Auto

Jeder, der es etwas ausgefallener mag, sollte einmal versuchen mit den Sicherheitsgurten Fesselspiele zu machen. Platziere deinen Partner auf dem Sitz und mache den Gurt fest. Wenn du einmal fest daran ziehst, rastet er ein. Und dann kann’s losgehen. Dafür ist es auch am besten, wenn man die Rücksitze benutzt, denn dort ist mehr Platz.

Sex im Kofferraum

Bei einem Roadtrip an einem Aussichtspunkt stehen bleiben und den Kofferraum öffnen. Dann kann man auch während dem Sex die wunderschöne Landschaft genießen. Wenn auch noch die Rücksitze umgeklappt sind, dann gibt es genügend Platz, um alle möglichen Sexstellungen auszuprobieren. Sex mit Aussicht.