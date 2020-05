Man findet sich sympathisch, man geht auf einige Dates und man verliebt sich. Manchmal hat man zu diesem Zeitpunkt zwar schon mit dem neuen Partner geschlafen, aber oft will man sich einfach Zeit lassen. Und gerade dann kann das erste Mal mit einem neuen Partner sehr aufregend sein. Gewagte Sexstellungen lässt man erstmals lieber sein.

Und genau deswegen kann es auch sehr kompliziert und nervenaufreibend werden. Oftmals sind die Erwartungen auch sehr hoch und die Angst enttäuscht zu werden, ist dadurch nur noch größer. Um dann auf Nummer sicher zu gehen, möchte man lieber keine allzu akrobatischen oder anstrengenden Sexstellungen ausprobieren. Damit das erste Mal aber dennoch nicht zu langweilig wird, haben wir hier die 5 besten Sexstellungen für’s erste Mal mit eurem neuen Gspusi für euch:

Spork

Was vielleicht etwa ausgefallen und nach “Star Trek”-Nerd klingt, ist eigentlich ganz einfach. Der Begriff setzt sich aus den Wörtern “Spoon” für Löffel und “Fork” für Gabel zusammen. Dabei liegt die Frau flach am Rücken, während er im rechten Winkel auf seiner Seite liegt. Von oben betrachtet bilden die beiden ein Kreuz. Jetzt legt sie ein Bein auf seine Schulter. Die Stellung ist auf der einen Seite nicht zu intim für’s erste Mal auf der anderen Seite kann er aus einem ungewohnten Winkel in sie eindringen und für intensive Lust sorgen.

Trapez

Das Trapez ist die perfekte Stellung für alle, die es nicht mehr bis zum Bett schaffen. Wer kennt es nicht? Man ist frisch verliebt und will einfach nur über sich herfallen. Beim Trapez sitzt der Mann auf einem Stuhl oder auf dem Sofa und die Frau sitzt mit dem ihm zugewandten Gesicht auf ihm. Dabei umschlingen ihre Beine seinen Oberkörper. Um die Intensität zu erhöhen, kann sie sich außerdem zurücklehnen oder je nach Möglichkeit auch an einer Wand abstützen. So kann die Frau außerdem steuern, wie tief sie in ihren Partner eindringt.

Schaukelpferd

Ihr wollt ihm gleich von Beginn an zeigen, wer die Hosen anhat? Mit dem Schaukelpferd könnt ihr das ganz ohne Verletzungsgefahr. Bei dieser Stellung sitzt er im Schneidersitz und stützt sich mit beiden Armen nach hinten ab. Sie klettert dann auf ihn, sitzt ihm frontal gegenüber und umschlingt ihn mit beiden Beinen. Beide Partner können sich dabei fest umarmen und einander tief in die Augen schauen, trotzdem sieht man hier nicht gleich den ganzen Körper. Perfekt für’s erste Mal.

Die kreisende Acht

Wenn wir ganz ehrlich sind, läuft es beim ersten Sex mit jemanden doch immer auf die gute alte Missionarsstellung hinaus. Damit es aber nicht zu langweilig wird, kann man das ganze durch die kreisende Acht etwas aufpeppen. Dabei liegt sie mit aufgestellten und leicht geöffneten Beinen auf dem Rücken. Wer möchte, kann auch ein Kissen unter den Po legen. Durch den Winkel kann er besser eindringen. Dann legt er sich über sie und stützt sich mit gestreckten Armen ab, seine Hüften bewegt er in Form einer kreisenden Acht. Die 8er-Bewegung gibt es eine zusätzliche Stimulation und auch die Klitoris kommt bei dieser Stellung nicht zu kurz.