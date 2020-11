Im Moment bewegen wir uns wohl nicht allzu oft vom Sofa weg. Aufgrund der Pandemie müssen wir die meiste Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen. Diesen Winter lautet unser Motto also: Netflix and Chill. Und für den Sex auf der Couch haben wir die besten Stellungen für euch.

Das sind die heißesten Positionen für das Liebesspiel neben Popcorn-Schüssel und Fernbedienung:

Der Sofa-Surfer

Ihr vermisst den Strand und das sanfte Auf und Ab der Wellen? Mit dem Sofa-Surfer holst du dir das Beach-Feeling ins Liebesspiel. Ihr sitzt euch gegenüber, habt eure Beine dabei angewinkelt und gespreizt und stützt euch mit den Händen ab. Lege dann deine Beine über jene deines Partners. So verschachtelt ihr euch miteinander und werdet eins. Den Rhythmus kannst du dann angeben. Egal ob ein leichtes Hin und Herschaukeln wie die Wellen an einem lauen Sommerabend oder ein wildes, stürmisches Auf und Ab: Du bist jetzt Poseidon und darfst die Wellen reiten.

Die sex(y) Couch-Potato

Wie eine Kartoffel auf der Couch dürfen wir wohl die meisten Abende in diesen Winter herumlungern. Um das Ganze etwas spannender und vor allem orgasmischer zu gestalten, kannst du dich auf den Schoß deines Partners setzen, deine Beine über seine Schultern legen und ganz schön viel Spaß haben. Dein Partner kann dich dabei festhalten, damit du nicht wie ein Kartoffel-Sack auf den Couch-Tisch fällst.

Das entspannte Sofa-Spa

Ihr wollt euch gegenseitig etwas Gutes tun? Dann beginnt doch einfach Mal mit einer Massage. Schaltet den Fernseher aus, macht entspannende Musik an und wandelt euer Sofa in eine Home-Spa um. Egal ob Rücken, Füße oder… andere Körperteile: Eine romantische Massage entspannt uns doch alle, vor allem wenn sie ein Happy End hat.

Der Fernseh-Löffel mit einer Prise Sex

Ihr habt Lust auf Sex, aber die neue Staffel von “The Crown” ist gerade einfach viel zu spannend? Kein Problem. Denn mit der Löffelchen-Stellung könnt ihr beides haben. Ihr liegt auf der Seite, dein Partner schmiegt sich mit dem Bauch an deinen Rücken. Du winkelst die Beine an und streckst ihm deine Rückseite entgegen. Spoiler Alert: Nun kann er von hinten in dich eindringen und nach Lust und Laune zustoßen 😉