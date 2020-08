Manchmal kann man einfach nicht anders und muss sich gegenseitig die Kleider vom Leib reißen und so richtig zur Sache kommen. Doch hin und wieder möchte man sich beim Sex einfach näher kommen. Zum Glück gibt es Sexstellungen, die genau dazu da sind.

Das sind die intimsten Positionen, die man im Bett unbedingt einmal ausprobiert haben sollte:

Swaddling

Statt Bettsport und Laken-Akrobatik geht es beim Swaddling um Ruhe und Entspannung. Bei dieser Sexstellung geht es um maximalen Körperkontakt. Dabei dringt ein Partner in den anderen ein, ihr verschlingt eure Körper miteinander und bewegt euch sanft. Irgendwann schlaft ihr dann in dieser Stellung ein. Diese Stellung führt zu einer absoluten Vertrautheit. Dabei ist es egal, ob ihr euch von vorne umarmt oder in der Löffelchenstellung miteinander “swaddelt”.

Der glühende Wacholder

Eine Kuschelposition mit großem Orgasmus-Potenzial ist der glühende Wacholder. Die Frau liegt dabei auf dem Rücken und winkelt die Beine an. Der Mann gleitet zwischen ihre Knie und hebt ihr Becken leicht an. Dann dringt er sanft in sie ein. Bei dieser Position könnt ihr euch ganz tief in die Augen blicken und eure Körper erkunden.

Die Lotusblume

Vom Wacholder zur Lotusblume. Sexstellungen haben immer die kreativsten Bezeichnungen. Bei der Lotusblume sitzt der Mann ganz entspannt im Schneidersitz. Die Frau setzt sich auf seinen Schoß. Er dringt in sie ein und bestimmt dabei auch den Rhythmus der Bewegungen. Dabei habt ihr nicht nur besonders viel Körperkontakt, sondern könnt euch auch tief in die Augen blicken und mit euren Fingerspitzen über Rücken und Po des Partners streichen. Die perfekte Kuschelposition also.

Sex on the Beach

Die typische Stellung am Strand, auch Zwillingsstellung genannt: Er liegt auf einer flachen Ebene mit ausgestreckten und an den Knien leicht gebeugten Beinen. Mit den Armen stützt er sich nach hinten ab, sein Oberkörper ist leicht nach oben gehoben. Sie sitzt auf ihm, mit den Beinen über seinen Hüften. Sie beugt sich zu ihm nach vorne, die Arme stützend auf der Seite. Und schon kann die romantische “Sex on the Beach”-Stellung zu einem besonders intimen Liebesspiel führen.