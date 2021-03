Sex kann eine echte Herausforderung sein. Zumindest manche Stellungen aus dem Kamasutra sind unglaublich kompliziert. Sie erfordern viel Kraft, Flexibilität und Gleichgewicht.

Das sind die fünf kompliziertesten Sex-Stellungen:

Kamasutra: Diese Stellung sind eine echte Herausforderung

1. Der Brückenpfeiler

Diese Stellung ist nur was für echte Profis. Denn vor allem der Mann muss hier besonders gedehnt sein und auch zusätzlich sein Gleichgewicht halten können. Bei dieser Kamastura-Stellung macht er eine Brücke während sie auf seinem Becken sitzt und sich bewegt. Jeder, der schon einmal versucht hat, diese Sex-Stellung nachzumachen, weiß, dass sie nahezu unmöglich ist. Obwohl sie im Bett immer wieder für lustige Momente sorgt. Vor allem dann, wenn die Frau sich auf ihm bewegt und er das Gleichgewicht verliert. Schnell liegt der Mann dann wieder auf dem Boden und die Frau kippt auf ihn hinauf. Fail!

2. Die Herausforderung

Wie der Name schon sagt, ist diese Kamasutra-Stellung eine echte Herausforderung. Denn auch hier ist es quasi unmöglich das Gleichgewicht zu halten. Die Frau hockt bei der “Herausforderung” auf einem Stuhl und legt ihre Arme auf den Oberschenkeln ab. Der Mann stellt sich hinter sie und kann so in sie eindringen. Sobald er sich aber etwas fester oder schneller bewegt, wird es schwierig das Gleichgewicht zu halten. Bevor man sich versieht, kippt die Frau nämlich nach vorne und der Mann steht komplett allein da. Diese Sex-Stellung ist wirklich nichts für Anfänger.

3. Der lustvolle Lehnstuhl

Diese Kamasutra-Stellung ist ein echter Kraftakt! Hier steht die Frau auf einem Stuhl oder Tisch und geht mit ihrer Hüfte nach unten, bis die Ober- und Unterschenkel einen rechten Winkel bilden. Der Mann hält von hinten ihre Hüfte und dringt in sie ein. Dann bewegt sich die Frau auf und ab. Puh, hier kommt man ziemlich schnell ins Schwitzen. Wer nicht unglaublich durchtrainiert ist, wird diese Sex-Stellung nicht besonders lange aushalten.

4. Der Beinstrecker II

Hier ist Flexibilität gefragt! Diese Stellung ist nur was für echte Yoga-Profis oder Kunstturner. Denn dabei stehen sich die Partner gegenüber. Die Frau sollte dann ein Bein auf der Schulter ihres Partners ablegen und schon kann es losgehen. Wer diese Sex-Stellung unbedingt einmal ausprobieren möchte, der sollte sich vorher auf jeden Fall ausgiebig dehnen. Verletzungsgefahr!

5. Die Schubkarre II

Wenn dein Partner diese Stellung vorschlägt, dann kannst du dir sicher sein, dass viel Blut in deinen Kopf schießen wird. Aber nicht, weil es so heiß wird, sondern weil du dabei einen Kopfstand machen musst. Der Partner stellt sich hinter dich und greift deine Beine. Und dann kommt noch die Bewegung dazu, die wohl jede Frau etwas aus dem Gleichgewicht bringt. Eine echte Herausforderung, die wirklich nur richtigen Kamasutra-Profis Spaß macht.