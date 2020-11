Beim Sex immer wieder etwas Neues auszuprobieren, sorgt für jede Menge Abwechslung im Bett. Wieso also nicht einmal richtig verrückte Sexstellungen testen?

Sex ist wohl die schönste Nebensache der Welt. Und ab und zu kann es auch nicht schaden, etwas Spaß ins Bett zu bringen. Deshalb sind hier die wohl verrücktesten Sexstellungen: Lachflash garantiert!

1. Die Affenschaukel

Ihr habt Lust auf etwas animalischen Spaß? Dann ist die Affenschaukel genau die richtige Sexstellung für euch. Dabei legt sich der Mann auf den Rücken und winkelt die Beine an. Das sollte dann wohl so aussehen, wie ein Affe beim Entspannen. Logisch! Dann kann sich die Frau, wie auf einem Stuhl, auf die Beine des Mannes und den Penis setzen. Jetzt kommt der spannende Teil: Ihr wippt hin und her, wie auf einer Schaukel! Diese Sexstellung sorgt garantiert für jede Menge Spaß – und Vergnügen! 😉

2. Der Hotdog

Achtung, nur für gelenkige Frauen! Denn diese Sexstellung hat nichts mit einem leckeren Snack zu tun, sondern erfordert besonders viel Kreativität und Beweglichkeit. Die Frau legt sich dabei auf den Rücken und schwingt die Beine über den Kopf nach hinten. Die Beine werden so zu den zwei Brötchenhälften. Dein Partner wird anschließend zum heißen Würstchen, indem er sich zwischen deine Beine legt und mit seinem Penis in die eindringt. Ein wirklich leckeres Vergnügen!

3. Das Boot

Diese Sexstellung ist nichts für all jene, die schnell seekrank werden! Hier legt sich dein Partner auf den Rücken und du übernimmst vollkommen das Ruder. Die Frau setzt sich dabei seitlich auf den Penis und schaukelt dann von links nach rechts. Passt nur auf, dass ihr dabei nicht von Bord geht. Also nicht zu heftig schaukeln! 😉

4. Die Zange

Diese Sexstellung hat es in sich! Denn sie macht nicht nur unglaublich viel Spaß, sondern ist auch wahnsinnig anstrengend. Deine Beine bilden dabei eine Zange. Das machst du, indem du dich mit den Unterarmen an der Bettkante abstützt und deine Beine etwas gespreizt nach hinten streckst. Dein Partner hebt deine Beine in die Luft und dringt von hinten mit seinem Penis ein. Und für die Anstrengung gibt es auch noch eine großartige Belohnung: Weil der Mann bei dieser Stellung sehr tief eindringen kann, ist ein Orgasmus quasi garantiert.