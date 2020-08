Sex ist meistens eher eine Abendbeschäftigung. Manchmal gibt es vielleicht einen Quickie am Nachmittag. Morgensex ist aber eher unbeliebt. Immerhin hat man noch nicht Zähne geputzt.

Wir finden aber, der frühe Vogel fängt den Wurm und geben euch hier ein paar gute Gründe, auch am Morgen Bettsport zu treiben:

Sex am Morgen verscheucht Kummer und Sorgen

Was gibt es Besseres, um unsere Stimmung zu heben als Sex. Wer ein Morgenmuffel ist, sollte sich also einfach munter in den Tag vögeln. Während dem Sex wird der Körper nämlich mit dem Kuschelhormon Oxytocin überflutet. Das Hormon erzeugt Gefühle wie Liebe, Glück und Verlangen.

Morgensport hat Gold im Mund

Sex in der Früh kann sich nicht nur positiv auf die Stimmung, sondern auch auf unsere Gesundheit auswirken. Kreislauf und Nervensystem werden stimuliert. Außerdem hat der morgendliche Bettsport positive Auswirkungen auf Muskulatur und Herz. Und wie toll ist es, wenn man sein Cardio-Training erledigt hat, noch bevor man das Bett verlässt?

Das Aufstehen fällt leichter

Und das in doppelter Hinsicht. Denn man steht nach dem Sex nicht nur in bester Laune auf, Männer haben generell in der Früh eine bessere Standfestigkeit. Die Konzentration des männlichen Hormons Testosteron ist nämlich am Morgen um 25 Prozent höher als abends und das bringt ihn, nun ja, länger zum Stehen.

Man lernt sich auf andere Art und Weise kennen

Sich beim Sex so richtig fallen lassen zu können ist Voraussetzung für guten Geschlechtsverkehr. Nur leider ist oft die Hemmschwelle extrem groß. Beim Schäferstündchen in der Früh hat man aber keine Wahl, als sich natürlich und authentisch komplett seinem Partner hinzugeben. Die Haare sind zerzaust, das Gesicht wirkt verschlafen und vielleicht hat man auch Mundgeruch. Egal, denn beim Sex geht es einfach nur darum, sich Nahe zu sein. Was gibt es schöneres?