Obwohl er morgens in der Dusche war, riecht der Penis eines Mannes oft schon einige Stunden später etwas seltsam? Wie kann das sein? Wenn dir beim Öffnen seiner Hose ein übler Geruch entgegen strömt, hat das oft einen so einfachen wie vermeidbaren Grund.

Grund für den üblen Geruch in seiner Hose kann einerseits eine Krankheit sein. Häufig liegt die Ursache aber ganz woanders begraben … Und zwar in seinen Unterhosen. Sind diese nämlich aus Synthetik und eng anliegend, lassen sie so gut wie keine Frischluft mehr an sein bestes Stück. Urin, Talg und abgestorbene Hautreste mischen sich so schneller mit seinem Schweiß.

Das Ergebnis ist ein unangenehm riechender Duft- und Bakterien-Cocktail. Wer auf diesen Geruch in Zukunft lieber verzichten möchte, schenkt seinem Liebsten ersatzweise am besten Boxershorts aus 100% Baumwolle. Diese lassen genug Luft rein – und auch wieder raus.