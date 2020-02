Wenn es um das Thema Sex geht, lernt man einfach nie aus. Und auch im Erwachsenenalter gibt es da so einige Fragen, die noch immer ungeklärt sind. Denn irgendwie sind sie einfach zu unangenehm, um sie jemandem zu stellen – nicht mal in Google will man diese Dinge eintippen.

Wir erfüllen dir jetzt endlich deinen sehnlichsten Wunsch und beantworten die 5 Sex-Fragen, die irgendwie niemand laut aussprechen möchte:

1. Leiert sich mein After beim Analsex aus?

Der Schließmuskel ist ein gut trainierter Muskel, der nicht so schnell ausleiert. Auch wenn du nach dem Analsex ein “komisches” Gefühl an dieser Stelle hast, brauchst du dir nichts dabei denken – der Muskel nimmt spätestens nach ein paar Stunden wieder die gewohnte Form an. Doch Vorsicht: Hast du Blut im Stuhl, solltest du einen Arzt aufsuchen.

2. Ist es unhygienisch, meinem Freund den After zu lecken? Kann ich mir davon Krankheiten holen?

Körperhygiene sollte heutzutage ja selbstverständlich sein. Ob du einen After leckst, eine Vagina, oder nur ein Ohr – jeder Körperteil ist mir normalen Bakterien bedeckt, die absolut unschädlich sein. Wie gesagt – auf die Hygiene kommt’s an. Doch wenn dein Partner sich regelmäßig duscht und keine Geschlechtskrankheiten hat, ist es absolut nicht unhygienisch.

3. Manchmal bin ich beim Sex zwar scharf, aber nicht feucht – ist das normal?

Ja, das ist total normal – und hängt unter anderem von deinem Zyklus, deiner Ernährung – und auch deinem Trinkverhalten ab. Klingt einleuchtend, oder?

4. Manchmal träume ich von Sex mit einem anderen – soll ich es meinem Freund erzählen?

Lieber nicht – denn deine Träume hängen absolut nicht mit deinen (sexuellen) Gefühlen zusammen. Selbst wenn du vom Sex mit deinem Nachbar oder einem Familienmitglied träumst, musst du dir keine Sorgen machen. Du bist nicht abnormal, und diese Träume haben nichts zu bedeuten, sagen Psychologen.

5. Meine inneren Schamlippen hängen raus – ist das normal?

Ja, auch das ist völlig normal. Schamlippen können ganz unterschiedlich aussehen. Und wenn deine inneren Schamlippen länger sind als deine äußeren, bist du nur eine von vielen Frauen, bei denen das so ist.