Für Männer ist die Stellung egal – Hauptsache Sex? Nicht ganz! Auch die Herren der Schöpfung haben gewisse Vorlieben – und eben auch Abneigungen. Diese drei Stellungen mögen Männer offenbar gar nicht.

Wobei die Geschmäcker auch da bestimmt verschieden sind…

1. In der Badewanne

Sex in der Badewanne ist total romantisch? In UNSERER Vorstellung vielleicht. Die meisten Männer hingegen finden Sex in der Badewanne einfach nur umständlich. Denn in einer schmalen Badewanne ist das nicht unbedingt bequem. Außerdem sorgt Wasser nicht immer für mehr Feuchtigkeit – im Gegenteil: Beim Sex in der Badewanne kommt es oft zu schmerzhaften Reibungen.

2. Sex im Stehen

Er drückt dich mit festem Griff an die Wand und ihr habt wilden Sex im Stehen? In der Realität sieht es eher so aus, dass ihm nach zwei Minuten die Puste ausgeht und seine Kraft nachlässt. Weil eben Schwerkraft.

3. Löffelchen

Kaum zu glauben, aber die Kuschelstellung kommt nicht bei allen Männern gut an. Der Grund? Sie möchten der Frau, mit der sie Sex haben, gerne in die Augen schauen könne. Soso …