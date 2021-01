Sex ist wohl die schönste Nebensache der Welt. Auch im Jahr 2021 werden manche Sternzeichen mit neuer Energie oder kreativen Ideen ihr Sexleben so richtig genießen können.

Denn diese drei Tierkreiszeichen erleben 2021 den besten Sex ihres Lebens:

Widder

Der Widder hat 2020 ein sehr stressiges Jahr erlebt. Vor allem sein Sexleben ist dabei etwas in Vergessenheit geraten. Doch jetzt holt er das alles wieder nach. Denn vergebene Widder lassen den Sex in ihrer Beziehung wieder neu aufleben und peppen den Bettsport mit neuen Ideen etwas auf. Auch Single-Widder dürfen sich in diesem Jahr auf ein großartiges Sexleben freuen. Denn mit einer neuen Bekanntschaft kommt auch viel Erotik und Intimität in das Leben des Widders zurück. Diese anfängliche sexuelles Spannung sollte er auf jeden Fall nutzen.

Skorpion

Skorpione haben immer schon sehr viel Sex. Auch in diesem Jahr wird sich das nicht ändern. Denn vergebene Skorpione entdecken die frische Liebe zu ihrem Partner wieder neu und lassen ihr Sexleben wieder richtig auf Touren kommen. Single Skorpione beginnen bald wieder mit dem Daten und entdecken neue Dinge im Bett, die sie nicht mehr so schnell vergessen werden.

Löwe

Löwen werden in diesem Jahr so richtig kreativ. Rollenspiele, Outdoor-Sex und vieles mehr steht jetzt auf ihrer To-do-Liste. Mit ihrem Partner werden sie es 2021 so richtig krachen lassen und können gar nicht mehr die Finger voneinander lassen. Auch Sinlge-Löwen erkennen wieder einen Aufschwung nach einer langen Trockenphase. 2021 wird das Jahr des Löwens – auch im Bett.