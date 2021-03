Manche Menschen haben einfach keine Lust und manche haben andere Prioritäten, deshalb haben sie auch weniger Sex als andere. Das hängt aber auch oft vom Sternzeichen ab.

Diese drei Tierkreiszeichen haben nur selten Sex:

Jungfrau

Jungfrauen sind unglaublich experimentierfreudige Menschen. Vor allem beim Sex. Doch ist es meistens gar nicht so leicht dieses Sternzeichen in die richtige Stimmung dafür zu bringen. Denn sie analysieren alles zuerst lange durch und wiegen ab, ob sich der Bettsport jetzt wirklich für sie lohnt. Für Jungfrauen ist es einfach nicht so leicht, den Kopf abzuschalten und einfach nur ihren Instinkten zu vertrauen. Denn ihr Perfektionismus ist auch im Bett sehr ausgeprägt. Das lässt sie anfangs meist sehr steif wirken. Meistens haben sie schlicht und einfach keine Lust auf Sex.

Krebs

Der Krebs liebt Sex. Er ist ein sehr gefühlvolles Sternzeichen und würde den ganzen Tag im Bett verbringen, wenn es nach ihm geht. Allerdings haben vor allem Single-Krebse relativ wenig Sex. Denn sie kommen bei ihrem Gegenüber meist nicht sonderlich gut an und bekommen gar nicht erst die Möglichkeit sie kennenzulernen und einen Schritt weiterzugehen. Das liegt hauptsächlich an seiner launenhaften und sensiblen Art. Das kommt meistens bei einem Flirt nicht sonderlich gut an.

Steinbock

Der Steinbock ist ein echter Macher! Dabei vergisst er aber oft auf sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse. Während er im Job alles gibt und die Karriereleiter schnell hinaufsteigt, sieht sein Privatleben eher düster aus. Denn er hat einfach keine Zeit dafür. Das wirkt sich natürlich auch auf sein Sexleben aus. Das stört den Steinbock aber gar nicht so sehr. Seine Prioritäten liegen einfach woanders.