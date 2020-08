Wenn ihr schon echte Profis im Bett seid, dann solltet ihr diese Kamasutra-Stellungen einmal ausprobieren. Aber Vorsicht! Diese Sex-Stellungen sind wirklich nichts für Anfänger.

Diese vier Kamasutra-Stellungen sind wirklich nur was für echte Profis:

Der Brückenpfeiler

Diese Sex-Stellung aus dem Kamasutra verlangt vor allem von ihm Höchstleistungen! Denn er muss dabei nicht nur das Gewicht seiner Liebsten tragen, sondern befindet sich auch noch in einer eher unangenehmen Stellung. Er muss dabei nämlich eine Brücke machen! Sie befindet sich auf seiner Hüfte und bewegt sich leicht hin und her. Diese Stellung ist nur für besonders gedehnte Männern und verlangt auch viel Kondition. Aber es macht wirklich Spaß und lohnt sich auch sowohl für ihn als auch für sie. Außerdem hinterlässt diese Stellung auf jeden Fall Eindruck.

Die Zange

Bei dieser Stellung braucht die Frau sehr gute Bauchmuskeln. Denn sie muss sich dabei mit einer Hand festhalten. Und so funktioniert es: Der Mann steht und hebt die Hüfte der Frau in Höhe seines Penis. Das untere Bein der Frau kommt dann zwischen die Beine des Mannes. So kann der Penis gut in die Vagina eingeführt werden. Die Frau hält sich dabei mit einer Hand am Boden fest und mit der anderen Hand beim Mann. Wichtig: Achtet darauf, dass ihr einen stabilen Untergrund habt, also keinen Teppich der wegrutschen kann. Diese Stellung erfordert eine enorm starke Muskulatur bei beiden Partnern und sollte nur von wirklichen Kamasutra-Profis versucht werden.

Die Y-Kurve

Für die Frau ist diese Stellung unglaublich angenehm. Aber für den Mann ist es ein echter Kraftakt. Denn die Frau liegt mit dem Gesicht nach unten auf dem Bett. Dann rutscht sie vorn an die Bettkante und lässt sich kopfüber hinabgleiten, bis sie von der Hüfte abwärts über die Bettkante hängt. Aber der Mann rutscht hinter sie und muss für die richtigen Winkel seinen Oberkörper die ganze Zeit oben behalten. Das erfordert enorm viel Körperbeherrschung. Aber es macht auch eine Menge Spaß.

Der Kreisel

Diese Kamasutra-Stellung sollten wirklich nur echte Profis ausprobieren. Denn wenn sie falsch gemacht wird, kann schon mal ein Penis-Bruch passieren. Für diese Stellung legt sich der Mann flach auf den Rücken. Nun hockt sie sich mit angewinkelten Beinen über ihn und senkt sich langsam ab, bis er mit dem Penis in sie eindringen kann. Ist es so weit, fängt sie langsam an sich kreiselnd zu bewegen. Tipps für eine bessere Balance: Die Frau kann sich mit ihren Händen beim Partner festhalten, so kann er sie abstützen. Außerdem sollte sie mit sehr langsamen Bewegungen beginnen, um ein Gefühl für diese komplexe Stellung zu erhalten. Wenn es gelingt, löst diese Stellung aber ein echtes Feuerwerk aus.