Netflix hat uns schon viele unterhaltsame Stunden beschert. Neben lustigen Serien und dramatischen Filmen gibt es aber auch Serien, die mit Sexszenen nicht gerade sparen.

In diesen Netflix-Serien geht es richtig heiß her:

1. Orange Is The New Black

In der Dramedy-Serie “Orange Is The New Black” geht es um die New Yorkerin Piper Chapman (Taylor Schilling), die wegen Drogenhandels in ein Frauengefängnis muss. Dort trifft sie auch ihre frühere Geliebte Alex Vause (Laura Prepon). Piper verliebt sich im Laufe der Serie wieder in sie und erlebt eine heftige Romanze. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass mehrere heiße Sexszenen in den einzelnen Folgen vorkommen. Besonders pikant ist eine Szene in der dritten Staffel. Denn darin werden Piper und Alex mal wieder miteinander intim, nachdem zwischen den beiden Liebhaberinnen lange Eiszeit geherrscht hatte.

2. You Me Her

In dieser Netflix-Serie entscheidet sich ein Ehepaar, bei dem es im Bett nicht mehr so läuft, mit einer jungen Studentin eine Liebesbeziehung einzugehen. In der polyromantischen Comedyserie “You Me Her” geht es eigentlich fast immer heiß her. Denn die Dreier-Beziehung sorgt für unglaublich erotische Szenen.

3. Outlander

Die Serie “Outlander” erzählt die Geschichte der verheirateten Krankenschwester Claire, gespielt von Caitriona Balfe, die durch die Zeit reist und versehentlich im Jahr 1743 in Schottland landet. Dort lernt sie den jungen Jamie (Sam Heughan) kennen und die beiden verlieben sich ineinander. Die beste Sexszene in dieser Serie ist gleich das erste Mal zwischen den beiden. Denn darin zeigen sie einander, was sie wirklich wollen. Unglaublich romantisch und wahnsinnig heiß!

4. Peaky Blinders

“Peaky Blinders” spielt in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, in der Gangs die Straßen von Birmingham beherrschen. Das wohl skrupelloseste Gangmitglied ist Tommy Shelby (gespielt von Cillian Murphy). Und genau dieser sorgt auch für eine Menge prickelnde Stimmung während der gesamten Serie. Die wohl schönste und heißeste Szene spielt sich zwischen ihm und der Figur Annabelle ab. Denn die Chemie zwischen den beiden kann man regelrecht durch den Fernseher hindurch spüren.

5. Vampire Diaries

In “Vampire Diaries” geht es um zwei Vampir-Brüder, die sich in dieselbe Frau verlieben. An erotischen und heißen Szenen mangelt es hier also auf jeden Fall nicht. Besonders in der vierten Staffel, als sich Elena (Nina Dobrev) und Damon (Ian Sommerhalder) näher kommen und schließlich im Bett landen, wird einem ganz warm ums Herz. Denn diese Szene ist hot, hot, hot!