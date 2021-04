Manche lieben es, andere wollen es überhaupt nicht machen – Einen Blowjob zu geben, ist nicht jedermanns Sache. Allerdings gibt es auch viele Mythen, die schlicht und einfach falsch sind.

Diese vier Mythen rund um den Blowjob sind falsch:

1. Mythos: Je tiefer der Blowjob, desto besser

Ein Deep Throat hat natürlich seine Reize und kann auch wirklich großartig sein. Dennoch bedeutet es nicht, dass je tiefer man den Penis in den Mund nimmt, umso besser ist es für den Mann. Auch, wenn Pornos uns diesen Mythos weiß machen wollen, ist es schlicht und einfach nicht wahr. Denn die meisten Nervenenden sind bei der Eichel, also ganz vorne am Penis. Für den Lustgewinn ist es also viel effizienter, mit der Zunge die Eichel zu stimulieren. Deshalb ist “je tiefer, desto besser” eindeutig ein Blowjob-Mythos, den man wirklich vergessen sollte.

2. Mythos: Blasen ist unterwürfig

Jeder, der schon einmal Pornos geschaut hat, weiß, wie ein Blowjob dort oft dargestellt wird: Die Frau kniet am Boden und der Mann nimmt die am Hinterkopf und “rammt” ihr den Penis in den Mund. Die Frau übernimmt dabei die unterwürfige Rolle. Das muss aber nicht so sein. Wir können beim Oralsex schon auch die Kontrolle übernehmen. Viel wichtiger ist auch, dass es dabei um gegenseitige Liebkosungen des Partners. 30 Prozent der Frauen genießen es übrigens, ihm einen Blowjob zu geben, weil sie sich dabei mächtig fühlen. Das besagt eine kanadische Studie aus dem Jahr 2018.

3. Mythos: Ein Blowjob ist safe

Auch bei einem Blowjob können Krankheiten übertragen werden. Es gibt durchaus ein Infektionsrisiko mit Krankheiten wie HIV, aber auch Syphilis und Gonorrhoe. Ejakulat im Mund erhöht das Risiko einer Ansteckung und ganz sicher ist nur ein Kondom. Also auch beim Blowjob heißt es: Safety first! Wer aber den Geschmack des Kondoms nicht mag, der kann auch auf welche mit anderen Geschmacksrichtungen zurückgreifen.

4. Mythos: Schlucken muss sein

Viele bestehen darauf, dass das Schlucken des Spermas nötig ist, um den Blowjob abzuschließen. Allerdings ist das wirklich kein Muss! Denn der Spaß ist ja der Punkt bis zur Ejakulation. Das Schlucken selbst ist aber für maximalen Spaß sekundär, und wer dazu keine Lust hat, sollte es wirklich bleiben lassen. Da ist es viel wichtiger, den Penis noch mit der Zunge weiter zu stimulieren, während der Mann den Orgasmus erlebt. Denn das sorgt noch einmal für den Extra-Kick.