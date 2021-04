Unser Sexleben wird mit dem Alter nur besser. Erfahrung und steigendes Selbst- und Körperbewusstsein bescheren uns mit der Zeit viel heißere Stunden als noch mit 18. Wer aber nicht bis Ende 30 warten möchte, um guten Sex zu haben, kann jetzt schon ein bisschen nachhelfen.

Und ja, auch in unserem Sexleben kann Routine wahre Wunder bewirken:

Täusche nichts vor

Die wohl wichtigste Routine, die wir uns angewöhnen sollten, beinhaltet eigentlich, dass wir uns erstmal was abgewöhnen. Wer hat’s nicht schon mal getan? Einen Orgasmus vorgetäuscht. Der Partner bemüht sich, aber irgendwie soll es doch nicht so recht klappen. Dann sind wir auch noch recht müde und wollen eigentlich schon schlafen. Dabei tun wir aber niemandem was Gutes. Weder unserem Partner noch uns selbst. Statt so zu tun, als wäre man ohnehin schon gekommen, sollte man lieber mit dem Partner ausprobieren, was einen zum Höhepunkt bringt und was nicht. Und im schlimmsten Fall: Selbst Hand anlegen. So hat der Partner etwas zu Gucken und auch wir kommen auf unsere Kosten.

Selbst Hand anlegen

Wenn wir schon dabei sind, selbst Hand anzulegen. Das sollten wir uns auch angewöhnen. Wer regelmäßig masturbiert lernt sich und seinen Körper viel besser kennen. Und so macht auch des Sex viel mehr Spaß.

Mach, worauf du Lust hast

Gerade wenn es um sexuelle Fantasien geht, sind wir alle ein wenig schüchtern. Dabei hat jeder gewisse Vorlieben oder Fetische. Am besten einfach raus damit. Besprich mit deinem Partner, worauf du Lust hast und zieht es dann einfach durch. Das Leben ist zu kurz, um nicht das zu machen, was einen geil macht.

Mach nichts, worauf die nicht Lust hast

Umgekehrt solltest du dich aber nie von jemandem gezwungen fühlen, etwas im Bett machen zu müssen, womit du dich nicht wohlfühlst. Trau dich einfach Nein zu sagen und probiert vielleicht etwas aus, mit dem ihr beide glücklich seid.

Schalte deine Gedanken auf Stumm

Hier handelt es sich vielleicht um die schwere Routine, die man sich aneignen kann. Aber sie lohnt sich. Sex, egal ob spontan oder geplant, ist dreckig und wild. Da kann manchmal auch unfreiwillig etwas Peinliches passieren. Statt sich aber den Kopf darüber zu zerbrechen, sollte man einfach weitermachen. Auch die Sorgen des Alltags sollten beim Sex unbedingt ausgeblendet werden. Versuchen wir stattdessen, unsere Gedanken auf Stumm zu schalten und den Moment zu genießen.

Übernimm das Ruder

Wenn es um deinen Orgasmus geht, weißt du wohl am besten, wie ihr zu zweit ans Ziel kommt. Gewöhne dir an deinen Partner, egal ob One Night Stand oder Langzeit-Freund beziehungsweise -Freundin, etwas anzuleiten und ihm zu sagen, wo es langgeht. So holst du dir das Beste aus dem Sex raus und er wird dir danken.