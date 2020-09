Von manchen Sex-Stellungen können wir gar nicht genug bekommen. Aber es gibt auch Stellungen die einfach nur unbequem und komisch sind. Deshalb können viele Frauen diese Sex-Stellungen nicht leiden.

Eine Umfrage des Sextoy-Herstellers LELO, bei der 10.000 Frauen befragt wurden, zeigt, dass es einige Sex-Stellungen gibt, die Frauen insgeheim hassen. Die vier unbeliebtesten Stellungen bei Frauen sind folgende:

Sex im Stehen

Was in der Fantasie vielleicht sexy erscheint, ist in der Realität nicht immer ganz so toll. So ist es zumindest beim Sex im Stehen. Denn egal wie oft man es versucht, diese Stellung will einfach nicht so richtig funktionieren. Vor allem dann nicht, wenn der Größenunterschied zwischen den Partnern zu groß ist. Deshalb zählt diese Sex-Stellung zu den unbeliebtesten überhaupt. Und das nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern.

Reverse Cowgirl

Diese Stellung bereitet den meisten Frauen überhaupt keinen Spaß. Der Lustfaktor ist einfach nicht vorhanden, wenn man mit dem Rücken zum Partner gewandt auf ihm reitet. Viele Frauen bezeichnen diese Stellung als unpersönlich und unbequem. Außerdem bekommen einige Angst davor, dem Partner den Penis zu brechen, wenn es etwas wilder wird.

69er Stellung

Bei dieser Sex-Stellung spalten sich die Meinungen. Für viele gibt es keine bessere Art des Vorspiels, weil dabei beide Partner gleichzeitig befriedigt werden. Aber die meisten Frauen können mit dem 69er einfach nichts anfangen. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Einige finden die Stellung schlicht und einfach unbequem und andere können sich dabei nicht auf die Befriedigung ihres Partners konzentrieren.

Wiener Auster

Obwohl der Name dieser Sex-Stellung einen ein kleines Schmunzeln auf die Lippen zaubert, zählt diese Variante der Missionars-Stellung zu den unbeliebtesten überhaupt. Dabei legt die Frau ihre Beine auf die Schultern des Mannes. Viele finden diese Stellung einfach unkomfortabel. Denn dabei wird der Bauch auf unangenehme Art und Weise eingedrückt und man fühlt sich zusammengequetscht. Außerdem kann man sich gar nicht an der Bewegung beteiligen.