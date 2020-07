Sex ist, wie wir wissen, nicht alles in einer Beziehung. Wichtig ist der Bettsport aber allemal. Und manchmal kann sich das Sexleben auch auf die restliche Beziehung auswirken.

Diese Tricks beim Sex tun auch der Beziehung zu unserem Partner gut:

Zärtlichkeiten austauschen

Manchmal will man die Klamotten seines Partners einfach vom Körper reißen und wilden Sex haben. Das kennt doch jeder. Wer aber hin und wieder einmal Blümchensex hat und Zärtlichkeiten austauscht, kann auf eine noch viel engere Bindung mit seinem Partner aufbauen. Oxytocin, das auch oft als “Kuschelhormon” bezeichnet wird, stärkt nämlich das Vertrauen und fördert soziale Bindungen.

Routine brechen

Nichts tötet die Erotik so sehr wie geplanter Sex. Also macht euch am besten nie fixe Tage aus, an denen ihr endlich Zeit habt, dem Körper eures Partners nahe zu sein. Verwendet Sex stattdessen dazu, etwas Schwung in den Alltag zu bringen und eure Routine zu brechen. Ihr fangt gerade an zu kochen? Umschlinge deinen Partner von hinten und mach aus der Koch-Session einen wilden Quickie. So läuft ihr nicht die Gefahr in langweilige, immer wiederkehrende Verhaltensmuster zu stürzen.

Gemeinsam atmen

Pärchen machen vieles gemeinsam, aber Atmen? Ja, auch das kann nicht nur heiß sein, sondern auch eure Beziehung stärken. Beim Sex einfach darauf achten, dass man im selben Rhythmus atmet. Dabei muss man sich zwangsläufig auf den Partner einlassen und lernt so seinen Körper besser kennen. Außerdem kann dadurch die emotionale Bindung zueinander gestärkt werden, was sich wiederum positiv auf die Beziehung auswirken kann.

Wütender Sex

Ihr streitet gerade über etwas Belangloses und seid so richtig aufgebracht? Wenn der Streit sowieso zu keinem sinnvollen Ende kommt, dann unterbrecht ihn doch einfach und habt stattdessen Versöhnungssex ohne Versöhnung. Denn wenn wir wütend sind, werden im Gehirn auch die gleichen Stellen stimuliert, die auch bei sexueller Erregung aktiv sind. Wütender Sex kann also ziemlich heiß sein. Aber Achtung: Diesen Trick lieber nicht bei einer Diskussion über ernsthafte Themen anwenden.