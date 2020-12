Manchmal ist eine schnelle und heiße Nummer genau das Richtige. Doch hin und wieder will man sich beim Sex auch näher kommen und einfach allen romantischen Gefühlen freien Lauf lassen. Dafür gibt es natürlich besonders intime Sexstellungen.

Das sind die romantischsten Stellungen, die jedes Paar einmal im Bett ausprobiert haben sollte:

1. Die Lotusblume

Bei dieser Sexstellung sind romantische Blicke bis tief in die Seele garantiert! Bei der Lotusblume sitzt der Mann ganz entspannt im Schneidersitz. Die Frau setzt sich auf seinen Schoß. Er dringt in sie ein und bestimmt dabei auch den Rhythmus der Bewegungen. Dabei habt ihr nicht nur besonders viel Körperkontakt, sondern könnt euch auch tief in die Augen schauen und mit euren Fingerspitzen über Rücken und Po des Partners streichen.

2. Die Amazone

Wer nicht immer nur Lust auf Sex im Bett hat, der sollte die Amazone ausprobieren. Denn sie zählt zu den romantischsten Sexstellungen überhaupt und sorgt außerdem auch noch für einen unglaublichen Orgasmus. Dafür setzt sich der Mann auf einen Stuhl und die Frau mit gespreizten Beinen auf ihn. Dann wippt ihr einfach im Takt und beschließt euren eigenen Rhythmus. Unglaublich romantisch!

3. Der Kniefall

Für den Kniefall braucht man zwar etwas mehr Ausdauer, doch die zahlt sich auf jeden Fall aus. Dabei kniet der Mann mit leicht gespreizten Beinen am Bett. Die Frau kniet sich ihm gegenüber aufrecht hin – der rechte Oberschenkel zwischen denen des Mannes und der linke außerhalb. Wenn der Mann seine Oberschenkel dann auf die Unterschenkel legt und sich dadurch kleiner macht, kann so der Penis wunderbar in die Vagina eindringen. Dabei habt ihr auch immer beide Hände frei und ihr könnt damit den Körper des Partners erforschen. Eine romantische Sexposition, in der ihr gleichzeitig auch noch wunderbar kuscheln könnt.

4. Der bestürzte Engel

Der bestürzte Engel ist einfach die perfekte Mischung aus Romantik und Geborgenheit. Dabei legt sich die Frau seitlich aufs Bett und winkelt ihre Knie an, sodass sie quasi in der Embryo-Stellung liegt. Der Mann kuschelt sich dann von hinten an sie heran. Wenn er dann noch seine Arme um die Frau legt und ihren Nacken leicht küsst, ist die Romantik perfekt.