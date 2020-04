Sex ist schön und gehört auch zum Leben dazu. Doch manche Menschen denken jede Sekunde nur an das Eine und lassen keine Möglichkeit aus, neue sexuelle Erfahrungen zu machen. Das könnte unter Umständen aber auch an ihrem Sternzeichen liegen.

Denn diese drei Sternzeichen denken in jeder Situation zweideutig:

Löwe

Kein anderes Sternzeichen ist so leidenschaftlich im Bett, wie der Löwe. Für ihn ist Sex nicht nur in einer Beziehung, sondern auch als Single super wichtig. Mit seinem Charme flirtet er sich durchs Leben und lässt keine Möglichkeit für einen One-Night-Stand aus. Seine Gedanken drehen sich die meiste Zeit um Sex. Selbst nach einer heißen Nacht, ist seine Lust nicht gestillt.

Stier

Auch der Stier denkt immer nur an das Eine. Seine Liebe zum Sex ist nicht zu bändigen und so findet er sich meist in unbedeutenden One-Night-Stands wieder. Zudem ist er kein großer Meister der Worte, sondern verführt sein Gegenüber durch zärtliche Berührungen. Beim Sex genießen sie jede Sekunde und lassen sich Zeit, um ihren Partner im Bett nach Herzenslust zu verwöhnen.

Skorpion

Den charmanten Flirt-Künsten des Skorpions zu widerstehen, gelingt nur wenigen. Denn er weiß genau, wie er sein Gegenüber dazu bringt, mit ihm das Bett zu teilen. Auch wenn sich seine Gedanken nicht jederzeit um das Liebesspiel drehen, kann er seine Lust auf Sex nur sehr selten vor anderen verbergen. Seine Leidenschaft bringt er bereits im Gespräch durch unauffälligen Körperkontakt zum Ausdruck. Aber auch beim Sex ist der Skorpion stets voller Passion und Zärtlichkeit.