Manche Menschen haben einfach gerne die Kontrolle – auch im Bett. Diese Eigenschaft macht sie auch zu großartigen Liebhabern.

Denn diese drei Tierkreiszeichen haben einfach gern das Sagen beim Sex:

Skorpion

Der Skorpion liebt es im Bett zu experimentieren. Weil er ein sehr dominanter Mensch ist, ist es auch nicht verwunderlich, dass er am liebsten auch die Kontrolle über seinen Partner hat. Beim Sex probiert er deshalb auch gern Fesselspiele aus. Bei ihm wird es im Bett definitiv nie langweilig und auch mal sehr wild! Sobald er aber merkt, dass sein Partner sich unwohl fühlt, rudert er sofort zurück. Denn es ist ihm besonders wichtig, dass beide Spaß haben und den Sex genießen.

Löwe

Der Löwe ist sehr selbstbewusst und das spiegelt sich auch in seinem Sexleben wider. Denn er sagt auch im Bett gerne wo es lang geht und behält fast immer die Kontrolle. Besonders Löwe-Männer wollen aber auch, dass ihre Partnerin glücklich ist und es sie anturnt, dass er das Sagen hat. Bei neuen Partnern geht er deshalb Schritt für Schritt in die Richtung und testet vorsichtig, wie weit sein Gegenüber gehen will. Allerdings hat er auch kein Problem damit, wenn der Spieß mal umgedreht wird.

Stier

Der Stier ist im Bett pure Leidenschaft. Diesem Sternzeichen mangelt es beim Sex auf jeden Fall nicht an Fantasie und er liebt es, seinen Partner glücklich zu machen. Dennoch gibt auch er gerne den Ton an und zeigt seinem Partner, wie schön es sein kann die Kontrolle abzugeben und ihm alles zu überlassen. Für den Stier bedeutet das nämlich unglaubliches Vertrauen und genau das will er in einer Beziehung aufbauen. Dabei geht er aber besonders behutsam vor.