Ja es stimmt, Alkohol kann tatsächlich unsere Lust auf Sex steigern. Aber nicht alle Drinks sind gleichermaßen erregend: Diese Alkoholsorte kann besonders gefährlich werden, wenn es um unseren Sexualtrieb geht.

Welche Alkoholsorte macht mehr Lust auf Sex?

Wer kennt das nicht: Nach ein paar Gläschen Alkohol spielt auf einmal die Libido verrückt, und ehe man sich versieht, hat man bereits ein ehemaliges Gspusi oder den Ex-Freund kontaktiert. Bis jetzt dachte man vielleicht noch man habe einfach einen leichten Hang zur Selbstdestruktivität, doch falsch gedacht: Schuld daran kann durchaus die Wahl deines Getränkes sein.

Rotwein steigert die Libido – vor allem bei Frauen

Eine Studie des Santa Maria Nuova Krankenhauses in Florenz hat nämlich festgestellt: Rotwein wirkt deinem Libidoverlust entgegen! Bei Frauen soll dieser Effekt sogar noch stärker sein als bei Männern. Demnach gaben die knapp 800 befragten Frauen zwischen 18 und 50 Jahren an, dass sie nach dem Genuss eines Glases Rotwein häufiger Sex haben und auch mehr Lust verspüren.

Der Grund dafür: Die im Rotwein enthaltenen Polyphenole sorgen dafür, dass der Körper stärker durchblutet wird. Und dies betrifft auch unsere erogenen Zonen. Aber auch für Männer wirkt Rotwein luststeigernd. Zwar sei die Auswirkung nicht so stark wie bei Frauen, dennoch sorge das Getränk im männlichen Körper für eine höhere Ausschüttung von Testosteron.

Übermäßiger Alkohol-Konsum hemmt Lust

Aber Vorsicht: All das bedeutet nicht, dass ihr jetzt literweise Rotwein trinken sollt, um eure Lust zu steigern. Ganz im Gegenteil! Tatsächlich treten die Effekte nur nach ein bis höchstens zwei Gläsern ein. Bei zu viel Rotwein wird man, wie bei fast allen alkoholischen Getränken, schnell müde und die Lust auf Sex verschwindet.

Rotwein ist auch in anderer Hinsicht förderlich

Rotwein ist also unbedingt in Maßen zu genießen, um das wahre Potenzial des Getränks auszuschöpfen. Dabei bietet das Getränk aber nicht nur einen luststeigernden Vorteil: In den Trauben stecken haufenweise Antioxidantien, die auch nach der Pressung und Gärung selbst im flüssigen Wein noch enthalten sind. Und wie die meisten schon wissen, schützen uns Antioxidantien vor Krankheiten und haben einen Einfluss auf den Alterungsprozess. Besonders das Polyphenol Resveratrol macht das Getränk zu der Anti-Aging-Bombe schlechthin. Neusten Erkenntnissen zufolge ist dieses in der Lage, den Alterungsprozess an sich zu verlangsamen.

Und aufgepasst: Wer vom Anti-Aging-Effekt profitieren möchte, ohne dabei seine Niere zu beanspruchen, kann sich die positiven Wirkstoffe des Rotweins auch auf die Haut schmieren. Denn wegen seinen positiven Eigenschaften ist Resveratrol auch in der Anti-Aging-Kosmetik heiß begehrt.