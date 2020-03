Die Größe des Penis ist für viele Frauen entscheidend. Aus diesem Grund schämen sich Männer mit kleinen Genitalien oft, wenn sie untenrum nicht so gut ausgestattet sind.

Dass die Penisgröße aber nichts mit dem Erfolg im Online-Dating zu tun hat, beweist eine neue Website namens “Dinky One”, die sich speziell an Männern mit kleinem Penis orientiert.

Dinky One: Die Dating-Plattform für Männer mit kleinem Penis

“Dinky One” wurde als Dating-Plattform speziell für Männer mit Mikropenis konzipiert. Denn auch sie haben ein Recht auf Liebe. Zudem wissen auch die Frauen auf diese Weise sofort, wie ihr Gegenüber untenrum ausgestattet ist und es kommt nicht zu bösen Überraschungen. Die Online-Webseite funktioniert dabei wie eine gängige Dating-App. So hat man die Möglichkeit ein Profil zu erstellen, das anschließend mit Informationen und Bildern vervollständigt wird. Nackt-Fotos sind natürlich auch hier ein Tabu-Thema.

Dating für Männer mit Mikropenis: 30.000 Anmeldungen

Besonders toll ist die Website vor allem, weil sie Männern dabei hilft, ihre Minderwertigkeitskomplexe wieder in den Griff zu bekommen. Denn obwohl sie oft mit großen Erwartungen der Frauen zu kämpfen haben, ist es keine Schande mit einem Mikropenis zur Welt zu kommen. Mittlerweile hat “Dinky One” bereits viele Anhänger gefunden. So meldeten sich laut Angaben der Plattform schon insgesamt 30.000 Personen an. Davon sind 71 Prozent Männer, 27 Prozent Frauen und zwei Prozent Transgender.