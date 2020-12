Fingern ist eine wunderbare Möglichkeit, um zum Höhepunkt zu kommen. Man kann es sowohl solo, als auch mit dem Partner ausprobieren und dabei mit verschiedenen Stellungen zum Orgasmus kommen.

Das sind die besten Stellungen beim Fingern, egal ob solo oder doch lieber zu zweit:

Die besten Stellungen für die Selbstbefriedigung

Natürlich brauchen wir nicht immer einen Partner, um uns zu befriedigen. Denn beim Fingern können wir gerne auch mal selbst Hand anlegen. Mit diesen Stellungen können wir uns selbst etwas Gutes tun:

Der Myrtestrauß

Nein, wir meinen hier keinen echten Blumenstrauß. Diese Stellung ist perfekt geeignet, um sich selbst einen Höhepunkt zu verschaffen. Hierfür legst du dich auf den Rücken, sodass du mit beiden Händen an deine Vagina kommst. Jetzt wird es etwas knifflig: Du feuchtest du deine Finger leicht an. Mit dem Zeigefinger deiner linken Hand umkreist du deine Klitoris, während du die Finger der rechten Hand in die Vagina einführst. Diese Technik erfordert zwar etwas Geschick, aber das Resultat ist im besten Fall ein großartiger Orgasmus.

Upside Down

Sich immer nur auf dem Rücken liegend zu befriedigen wird mit der Zeit auch irgendwann langweilig. Wenn du etwas Neues ausprobieren möchtest, solltest du die “Upside Down”-Stellung versuchen. Hierfür legst du dich auf den Bauch und greifst unter deinem Körper nach unten. Wenn du dein Becken jetzt leicht im Kreis bewegst, stimulierst du deinen Venushügel und deine Klitoris durch die Reibung. Die Finger kannst du zusätzlich in deine Vagina einführen.

Seitlich:

Auch seitlich liegend wird das Fingern zu einer echten Freude. Dafür musst du dich nur seitlich hinlegen und zuerst deine Klitoris massieren, bis du kurz vor dem Höhepunkt bist. Sobald du merkst, dass du gleich kommst, führst du deine Finger in die Vagina ein und verschaffst dir so Befriedigung. Ein absoluter Bonus bei dieser Stellung: Seitlich zu liegen ist bequem und du kannst dich dabei richtig gut entspannen.

Die besten Stellungen mit einem Partner

Aber nicht nur bei der Selbstbefriedigung sorgt Fingern für jede Menge Vergnügen. Auch mit dem Partner kann das richtig Spaß machen. Diese drei Stellungen sind zu zweit besonders befriedigen:

Reiterstellung

Wir kennen die Reitstellung vom Sex: Die Frau sitzt auf dem Penis des Mannes und bewegt sich rhythmisch bis zum Höhepunkt. Doch auch beim Fingern ist diese Stellung großartig. Denn die Frau kann so selbst die Tiefe und Geschwindigkeit bestimmen. Hierfür muss der Partner einfach seine Finger nach oben strecken und die Frau setzt sich darauf. Außerdem wird sie in diesem Winkel besonders gut stimuliert. Orgasmus garantiert!

Doggy-Style

Manchmal sind die Vorfreude und das Ungewisse genau der richtige Kick, den man braucht, um zum Höhepunkt zu kommen. Doggy-Style ist dafür einfach perfekt! Der Partner ist dabei hinter der Frau, während sie auf allen Vieren kniet. Dann kann er langsam seine Finger in die Vagina einführen. Einmal schneller und auch wieder langsamer zu werden macht dann noch den zusätzlichen Reiz aus.

Umgekehrte Reiterstellung

Wie auch bei der Reiterstellung ist die umgekehrte Version perfekt, wenn die Frau ihr eigenes Tempo bestimmen möchte. Dafür setzt sie sich mit dem Rücken zum Partner gewandt, auf seine Finger und entscheidet über Rhythmus und Tiefe bei der Befriedigung. Der Partner kann dann zusätzlich noch mit der anderen Hand nach vorne greifen und die Klitoris leicht massieren.